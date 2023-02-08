https://ria.ru/20230208/germaniya-1850517315.html

Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине

Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине

В первом квартале Украина должна получить двузначное число танков Leopard 1, но пока неясно, сколько именно их передадут Киеву, приводит Reuters слова... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:24

2023-02-08T12:24

2023-02-08T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

роберт хабек

leopard 2

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В первом квартале Украина должна получить двузначное число танков Leopard 1, но пока неясно, сколько именно их передадут Киеву, приводит Reuters слова вице-канцлера Германии и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека."Заявленное количество есть, но они должны быть отремонтированы для ведения боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем сколько", — сказал он после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.Отвечая на вопрос, следовало ли Берлину раньше согласиться на отправку танков на Украину, Хабек выразил надежду на то, что это решение приняли "как раз в нужное время, чтобы отразить весеннее наступление России".Накануне правительство Германии одобрило передачу Украине 178 танков Leopard 1. Часть из них планируется отправить летом, но основные поставки пойдут только в 2024 году. Кроме того, по словам министра обороны Бориса Писториуса, до конца марта Киев получит 14 Leopard 2.Как подчеркивал президент Владимир Путин, России есть чем ответить на угрозы, и бронетехникой дело не обойдется. По его словам, те, кто втягивают Берлин в новое противостояние с Москвой и рассчитывают победить на поле боя, не осознают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.

https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850445576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, германия, украина, роберт хабек, leopard 2