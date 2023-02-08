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Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/germaniya-1850517315.html
Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине
Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине
В первом квартале Украина должна получить двузначное число танков Leopard 1, но пока неясно, сколько именно их передадут Киеву, приводит Reuters слова... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:24
2023-02-08T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
роберт хабек
leopard 2
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В первом квартале Украина должна получить двузначное число танков Leopard 1, но пока неясно, сколько именно их передадут Киеву, приводит Reuters слова вице-канцлера Германии и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека."Заявленное количество есть, но они должны быть отремонтированы для ведения боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем сколько", — сказал он после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.Отвечая на вопрос, следовало ли Берлину раньше согласиться на отправку танков на Украину, Хабек выразил надежду на то, что это решение приняли "как раз в нужное время, чтобы отразить весеннее наступление России".Накануне правительство Германии одобрило передачу Украине 178 танков Leopard 1. Часть из них планируется отправить летом, но основные поставки пойдут только в 2024 году. Кроме того, по словам министра обороны Бориса Писториуса, до конца марта Киев получит 14 Leopard 2.Как подчеркивал президент Владимир Путин, России есть чем ответить на угрозы, и бронетехникой дело не обойдется. По его словам, те, кто втягивают Берлин в новое противостояние с Москвой и рассчитывают победить на поле боя, не осознают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.
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в мире, германия, украина, роберт хабек, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Роберт Хабек, Leopard 2
12:24 08.02.2023 (обновлено: 13:30 08.02.2023)
 
Вице-канцлер Германии не смог ответить, сколько танков передадут Украине

Reuters: вице-канцлер ФРГ Хабек не смог назвать число танков Leopard для передачи Киеву

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В первом квартале Украина должна получить двузначное число танков Leopard 1, но пока неясно, сколько именно их передадут Киеву, приводит Reuters слова вице-канцлера Германии и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
"Заявленное количество есть, но они должны быть отремонтированы для ведения боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем сколько", — сказал он после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
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Отвечая на вопрос, следовало ли Берлину раньше согласиться на отправку танков на Украину, Хабек выразил надежду на то, что это решение приняли "как раз в нужное время, чтобы отразить весеннее наступление России".
Накануне правительство Германии одобрило передачу Украине 178 танков Leopard 1. Часть из них планируется отправить летом, но основные поставки пойдут только в 2024 году. Кроме того, по словам министра обороны Бориса Писториуса, до конца марта Киев получит 14 Leopard 2.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, России есть чем ответить на угрозы, и бронетехникой дело не обойдется. По его словам, те, кто втягивают Берлин в новое противостояние с Москвой и рассчитывают победить на поле боя, не осознают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
04:11
Польский генерал допустил наличие ядерного оружия у Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоберт ХабекLeopard 2
 
 
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