https://ria.ru/20230208/furgal-1850513210.html

Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала

Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала - РИА Новости, 08.02.2023

Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала

Государственные обвинители попросили суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:05

2023-02-08T12:05

2023-02-08T13:18

хабаровский край

сергей фургал

московский областной суд

московская область (подмосковье)

происшествия

уголовное дело сергея фургала

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 8 фев — РИА Новости. Государственные обвинители попросили суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает."Прошу... окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима", - заявил один из гособвинителей на стадии обсуждения последствий вердикта, в момент прений сторон.По обвинению в обороте оружия прокурор посчитал необходимым освободить подсудимых от наказания из-за истечения сроков давности. Остальным фигурантам он попросил назначить от 10,5 (Марату Кадырову) до 22 (Андрею Карепову) лет колонии.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.

https://ria.ru/20230202/furgal-1849378985.html

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, московская область (подмосковье), происшествия, уголовное дело сергея фургала