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Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала - РИА Новости, 08.02.2023
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Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала
Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала - РИА Новости, 08.02.2023
Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала
Государственные обвинители попросили суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:05
2023-02-08T13:18
хабаровский край
сергей фургал
московский областной суд
московская область (подмосковье)
происшествия
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 8 фев — РИА Новости. Государственные обвинители попросили суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает."Прошу... окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима", - заявил один из гособвинителей на стадии обсуждения последствий вердикта, в момент прений сторон.По обвинению в обороте оружия прокурор посчитал необходимым освободить подсудимых от наказания из-за истечения сроков давности. Остальным фигурантам он попросил назначить от 10,5 (Марату Кадырову) до 22 (Андрею Карепову) лет колонии.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
https://ria.ru/20230202/furgal-1849378985.html
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хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, московская область (подмосковье), происшествия, уголовное дело сергея фургала
Хабаровский край, Сергей Фургал, Московский областной суд, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Уголовное дело Сергея Фургала
12:05 08.02.2023 (обновлено: 13:18 08.02.2023)
 
Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала

Гособвинение попросило приговорить Сергея Фургала к 23 годам колонии по делу об убийствах

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 8 фев — РИА Новости. Государственные обвинители попросили суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
2 февраля, 20:48
Присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам
"Прошу... окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима", - заявил один из гособвинителей на стадии обсуждения последствий вердикта, в момент прений сторон.
По обвинению в обороте оружия прокурор посчитал необходимым освободить подсудимых от наказания из-за истечения сроков давности. Остальным фигурантам он попросил назначить от 10,5 (Марату Кадырову) до 22 (Андрею Карепову) лет колонии.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
 
Хабаровский крайСергей ФургалМосковский областной судМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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