https://ria.ru/20230208/filtry-1850420124.html

Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья

Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья - РИА Новости, 08.02.2023

Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод, в производстве... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:15

2023-02-08T14:15

2023-02-08T14:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

жкх

импортозамещение

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод, в производстве продукции используется только отечественное сырье, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что в Москве сегодня работают свыше 200 предприятий легкой промышленности, и несколько из них производят нетканые материалы, используемые в водоснабжении, строительстве, нефтегазовой и химической отраслях, а также для пошива одежды и обуви."Уход зарубежных партнеров требует поиска новых решений на отечественном рынке. Так, московская компания "Монтем" запустила в массовое производство фильтры для очистки сточных вод, изготовленные полностью из отечественных материалов и комплектующих. Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Дисковые фильтры из таких материалов применяют для очистки стоков: они пропускают воду, но задерживают мелкие частички грязи. Фильтры со степенью фильтрации 200 микрон, разработанные инженерами "Монтем", обеспечивают снижение органических примесей на 20%, а взвешенных минеральных веществ – почти на 90%, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230104/kraska-1842637474.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, жкх, импортозамещение