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Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья - РИА Новости, 08.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230208/filtry-1850420124.html
Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья
Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья - РИА Новости, 08.02.2023
Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья
Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод, в производстве... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:15
2023-02-08T14:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
жкх
импортозамещение
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод, в производстве продукции используется только отечественное сырье, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что в Москве сегодня работают свыше 200 предприятий легкой промышленности, и несколько из них производят нетканые материалы, используемые в водоснабжении, строительстве, нефтегазовой и химической отраслях, а также для пошива одежды и обуви."Уход зарубежных партнеров требует поиска новых решений на отечественном рынке. Так, московская компания "Монтем" запустила в массовое производство фильтры для очистки сточных вод, изготовленные полностью из отечественных материалов и комплектующих. Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Дисковые фильтры из таких материалов применяют для очистки стоков: они пропускают воду, но задерживают мелкие частички грязи. Фильтры со степенью фильтрации 200 микрон, разработанные инженерами "Монтем", обеспечивают снижение органических примесей на 20%, а взвешенных минеральных веществ – почти на 90%, уточняется в сообщении.
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владислав овчинский, москва, жкх, импортозамещение
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, ЖКХ, Импортозамещение
14:15 08.02.2023
 

Овчинский: в Москве начали выпуск фильтров для воды из отечественного сырья

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для воды
Московский производитель нетканых материалов Монтем начал выпуск дисковых фильтров для воды - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод, в производстве продукции используется только отечественное сырье, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Глава департамента отметил, что в Москве сегодня работают свыше 200 предприятий легкой промышленности, и несколько из них производят нетканые материалы, используемые в водоснабжении, строительстве, нефтегазовой и химической отраслях, а также для пошива одежды и обуви.
© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

Московский производитель нетканых материалов Монтем начал выпуск дисковых фильтров для воды
1 из 3

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

Московский производитель нетканых материалов Монтем начал выпуск дисковых фильтров для воды
2 из 3

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

Московский производитель нетканых материалов Монтем начал выпуск дисковых фильтров для воды
3 из 3

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
1 из 3

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
2 из 3

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
3 из 3

Московский производитель нетканых материалов "Монтем" начал выпуск дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод

© Фото : пресс-служба ДИПП (фотограф Тимур Аникеев)
"Уход зарубежных партнеров требует поиска новых решений на отечественном рынке. Так, московская компания "Монтем" запустила в массовое производство фильтры для очистки сточных вод, изготовленные полностью из отечественных материалов и комплектующих. Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Дисковые фильтры из таких материалов применяют для очистки стоков: они пропускают воду, но задерживают мелкие частички грязи. Фильтры со степенью фильтрации 200 микрон, разработанные инженерами "Монтем", обеспечивают снижение органических примесей на 20%, а взвешенных минеральных веществ – почти на 90%, уточняется в сообщении.
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