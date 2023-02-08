Столкновение США и Евросоюза из-за Украины уже идет, считает эксперт
Эксперт Бартош: Евросоюз может развалиться из-за идущего столкновения с США из-за Украины
© AP Photo / Markus SchreiberДемонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Демонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Столкновение США и Евросоюза уже идет, в конечном итоге оно может привести к развалу ЕС и потере им субъектности, заявил РИА Новости директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук в своей статье для РИА Новости написал, что столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона из-за Украины неизбежно, поскольку украинский конфликт истощает ЕС, в то время как США выигрывают от его продолжения.
"Столкновение США и Евросоюза уже идет, завершиться оно может развалом Евросоюза и потерей им субъектности - это возможно в результате продуманных действий США по устранению ЕС как своего главного конкурента. Этим Вашингтон освободит себе руки для сосредоточения усилий на конкуренции с Китаем, который он давно считает главным противником - и в военной, и в экономической сферах", - сказал Бартош.
Первый "звоночек" к подобному развитию событий прозвучал когда из Евросоюза вышла Великобритания - тогда, предположил эксперт, Вашингтон, вероятно, предупредил Лондон о необходимости покинуть объединение.
"Существует несколько значимых факторов, указывающих на конфликт Вашингтона и Брюсселя. Во-первых, взрыв газопровода "Северный поток", из-за которого европейские страны лишились дешевого источника газа и были вынуждены закупать по большей цене сжиженный природный газ в США", - добавил эксперт.
Второе, уточнил он, это тот факт, что США все глубже втягивают европейцев в прокси-войну на Украине за счет поставок туда оружия и военной техники, а также участия стран ЕС в подготовке украинских военнослужащих. В Брюсселе, добавил Бартош, понимают, что это делает их объектом возможных ударов со стороны России.
"Наконец, третье - это то, что безудержная политика расширения НАТО с подачи США, в том числе включение в него Швеции и Финляндии, обостряет отношения не только между НАТО и РФ, но между НАТО и Евросоюзом, поскольку обе эти страны являются членами ЕС. Это служит источником опасений ЕС и разногласий Вашингтона и Брюсселя", - заключил эксперт.