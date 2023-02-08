Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/elektromagnit-1850631213.html
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара - РИА Новости, 08.02.2023
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:38
2023-02-08T17:38
безопасность
россия
земля
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин. Речь об этом шла в среду на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций за 2022 год. Премию по "закрытой" оборонной тематике получил сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Его работа посвящена разработке и внедрению новой технологии испытаний сложных технических устройств на стойкость и безопасность эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения. В числе основных направлений работы 12-го ЦНИИ МО РФ - исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка соответствующих рекомендаций. Согласно данным на сайте Минобороны, в 12-м ЦНИИ имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на воздействие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, специального оружия и оружия на новых физических принципах. К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли. Фисенко напомнил, что его руководитель докладывал главе государства на закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2022" о перспективах работ 12-го ЦНИИ. "У нас богатый опыт испытаний, воспроизведения электромагнитных факторов и измерения реакции объекта испытаний, также разработки мероприятий по защищенности этих объектов от действия электромагнитных факторов", - сказал лауреат. "Мы работаем с коллегами в кооперации. Можно сказать, под патронажем научного технического совета и ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" была организована секция "Защита инфраструктуры страны от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения", - отметил Фисенко. По его словам, работа этой секции важна именно сейчас. "Она актуальна, потому что новые вызовы происходят, мы должны быть к ним готовы. Инфраструктура в первую очередь должна быть к ним готова", - пояснил молодой ученый. "Есть критические, уязвимые и важные объекты… Было предложение разработать стратегию, актуализировать ее и быстрыми темпами начинать реагировать, отрабатывать важные аспекты", - добавил Фисенко. По словам Фисенко, этот вопрос требует особого внимания руководства России и должен быть у него на контроле. "Я помню, о чем говорил ваш руководитель. Я обязательно еще этим позанимаюсь… Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы еще вернемся к этому", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html
https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html
https://ria.ru/20230203/bmp-1849496842.html
https://ria.ru/20230208/infrstruktura-1850578460.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, земля, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Земля, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Наука, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:38 08.02.2023
 
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара

Путин отметил важность внимания государства к защите страны от электромагнитного удара

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин.
Речь об этом шла в среду на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций за 2022 год. Премию по "закрытой" оборонной тематике получил сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Его работа посвящена разработке и внедрению новой технологии испытаний сложных технических устройств на стойкость и безопасность эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:39
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
В числе основных направлений работы 12-го ЦНИИ МО РФ - исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка соответствующих рекомендаций. Согласно данным на сайте Минобороны, в 12-м ЦНИИ имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на воздействие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, специального оружия и оружия на новых физических принципах.
К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли.
Пропеллер беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
03:07
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
Фисенко напомнил, что его руководитель докладывал главе государства на закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2022" о перспективах работ 12-го ЦНИИ.
"У нас богатый опыт испытаний, воспроизведения электромагнитных факторов и измерения реакции объекта испытаний, также разработки мероприятий по защищенности этих объектов от действия электромагнитных факторов", - сказал лауреат.
"Мы работаем с коллегами в кооперации. Можно сказать, под патронажем научного технического совета и ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" была организована секция "Защита инфраструктуры страны от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения", - отметил Фисенко.
По его словам, работа этой секции важна именно сейчас.
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:10Специальная военная операция на Украине
Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3
"Она актуальна, потому что новые вызовы происходят, мы должны быть к ним готовы. Инфраструктура в первую очередь должна быть к ним готова", - пояснил молодой ученый. "Есть критические, уязвимые и важные объекты… Было предложение разработать стратегию, актуализировать ее и быстрыми темпами начинать реагировать, отрабатывать важные аспекты", - добавил Фисенко.
По словам Фисенко, этот вопрос требует особого внимания руководства России и должен быть у него на контроле.
"Я помню, о чем говорил ваш руководитель. Я обязательно еще этим позанимаюсь… Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы еще вернемся к этому", - сказал Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:26
Мишустин призвал контролировать создание объектов военной инфраструктуры
 
БезопасностьРоссияЗемляВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала