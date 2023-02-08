https://ria.ru/20230208/elektromagnit-1850631213.html

Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара

Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара - РИА Новости, 08.02.2023

Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара

Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:38

2023-02-08T17:38

2023-02-08T17:38

безопасность

россия

земля

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

наука

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин. Речь об этом шла в среду на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций за 2022 год. Премию по "закрытой" оборонной тематике получил сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Его работа посвящена разработке и внедрению новой технологии испытаний сложных технических устройств на стойкость и безопасность эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения. В числе основных направлений работы 12-го ЦНИИ МО РФ - исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка соответствующих рекомендаций. Согласно данным на сайте Минобороны, в 12-м ЦНИИ имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на воздействие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, специального оружия и оружия на новых физических принципах. К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли. Фисенко напомнил, что его руководитель докладывал главе государства на закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2022" о перспективах работ 12-го ЦНИИ. "У нас богатый опыт испытаний, воспроизведения электромагнитных факторов и измерения реакции объекта испытаний, также разработки мероприятий по защищенности этих объектов от действия электромагнитных факторов", - сказал лауреат. "Мы работаем с коллегами в кооперации. Можно сказать, под патронажем научного технического совета и ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" была организована секция "Защита инфраструктуры страны от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения", - отметил Фисенко. По его словам, работа этой секции важна именно сейчас. "Она актуальна, потому что новые вызовы происходят, мы должны быть к ним готовы. Инфраструктура в первую очередь должна быть к ним готова", - пояснил молодой ученый. "Есть критические, уязвимые и важные объекты… Было предложение разработать стратегию, актуализировать ее и быстрыми темпами начинать реагировать, отрабатывать важные аспекты", - добавил Фисенко. По словам Фисенко, этот вопрос требует особого внимания руководства России и должен быть у него на контроле. "Я помню, о чем говорил ваш руководитель. Я обязательно еще этим позанимаюсь… Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы еще вернемся к этому", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html

https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html

https://ria.ru/20230203/bmp-1849496842.html

https://ria.ru/20230208/infrstruktura-1850578460.html

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безопасность, россия, земля, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, министерство обороны рф (минобороны рф)