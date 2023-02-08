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На Украине отметили рост потребления электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/elektroenergiya-1850525209.html
На Украине отметили рост потребления электроэнергии
На Украине отметили рост потребления электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2023
На Украине отметили рост потребления электроэнергии
На Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, дефицит мощности в системе сохраняется, заявили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:53
2023-02-08T12:53
специальная военная операция на украине
украина
киев
запорожская область
владимир зеленский
денис шмыгаль
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, дефицит мощности в системе сохраняется, заявили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что после аварийного ремонта оборудования введен в работу блок на одной из электростанций в центральном регионе страны, выросла генерация с помощью возобновляемых источников энергии, продолжается импорт электроэнергии. Один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. В "Укрэнерго" заявили, что лимиты потребления не доводились до подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР, а также Николаевской области, где в среду планировалось провести замеры потребления, однако впоследствии было принято решение этого не делать из-за повреждения водопровода. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. В Одессе и прилежащих районах проводятся аварийные отключения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html
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украина, киев, запорожская область, владимир зеленский, денис шмыгаль, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
12:53 08.02.2023
 
На Украине отметили рост потребления электроэнергии

"Укрэнерго" отметило рост потребления электроэнергии из-за похолодания

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, дефицит мощности в системе сохраняется, заявили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров
Отмечается, что после аварийного ремонта оборудования введен в работу блок на одной из электростанций в центральном регионе страны, выросла генерация с помощью возобновляемых источников энергии, продолжается импорт электроэнергии. Один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт.
В "Укрэнерго" заявили, что лимиты потребления не доводились до подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР, а также Николаевской области, где в среду планировалось провести замеры потребления, однако впоследствии было принято решение этого не делать из-за повреждения водопровода. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. В Одессе и прилежащих районах проводятся аварийные отключения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 18:36Специальная военная операция на Украине
"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЗапорожская областьВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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