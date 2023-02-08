На Украине отметили рост потребления электроэнергии
"Укрэнерго" отметило рост потребления электроэнергии из-за похолодания
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, дефицит мощности в системе сохраняется, заявили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Отмечается, что после аварийного ремонта оборудования введен в работу блок на одной из электростанций в центральном регионе страны, выросла генерация с помощью возобновляемых источников энергии, продолжается импорт электроэнергии. Один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт.
В "Укрэнерго" заявили, что лимиты потребления не доводились до подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР, а также Николаевской области, где в среду планировалось провести замеры потребления, однако впоследствии было принято решение этого не делать из-за повреждения водопровода. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. В Одессе и прилежащих районах проводятся аварийные отключения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.