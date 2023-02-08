https://ria.ru/20230208/elektroenergiya-1850525209.html

На Украине отметили рост потребления электроэнергии

На Украине отметили рост потребления электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2023

На Украине отметили рост потребления электроэнергии

На Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, дефицит мощности в системе сохраняется, заявили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:53

2023-02-08T12:53

2023-02-08T12:53

специальная военная операция на украине

украина

киев

запорожская область

владимир зеленский

денис шмыгаль

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания, дефицит мощности в системе сохраняется, заявили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что после аварийного ремонта оборудования введен в работу блок на одной из электростанций в центральном регионе страны, выросла генерация с помощью возобновляемых источников энергии, продолжается импорт электроэнергии. Один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. В "Укрэнерго" заявили, что лимиты потребления не доводились до подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР, а также Николаевской области, где в среду планировалось провести замеры потребления, однако впоследствии было принято решение этого не делать из-за повреждения водопровода. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. В Одессе и прилежащих районах проводятся аварийные отключения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html

https://ria.ru/20230207/zamery-1850378844.html

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украина, киев, запорожская область, владимир зеленский, денис шмыгаль, укрэнерго, вооруженные силы рф