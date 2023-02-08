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Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
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Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Ефремове
Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Ефремове
Семьи погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим при ЧП выплатят по 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:03
2023-02-08T08:44
взрыв газа в жилом доме в ефремове
россия
тульская область
алексей дюмин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Семьи погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим при ЧП выплатят по 500 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Ночью губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Ефремове. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. "Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей", – цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства. Власти уточняют, что региональное министерство строительства совместно с МЧС в самое ближайшее время проведет обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации. "Губернатор поручил государственно-правовому комитету во взаимодействии с МВД оказать жителям всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов", - говорится в сообщении. Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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россия
тульская область
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взрыв газа в жилом доме в ефремове , россия, тульская область, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ефремов
Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Россия, Тульская область, Алексей Дюмин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ефремов
07:03 08.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
 
Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Ефремове

Тульские власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в Ефремове

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
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Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Семьи погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим при ЧП выплатят по 500 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Ночью губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Ефремове. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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"Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей", – цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
Власти уточняют, что региональное министерство строительства совместно с МЧС в самое ближайшее время проведет обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.
"Губернатор поручил государственно-правовому комитету во взаимодействии с МВД оказать жителям всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов", - говорится в сообщении.
Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
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Взрыв газа в жилом доме в ЕфремовеРоссияТульская областьАлексей ДюминМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЕфремов
 
 
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