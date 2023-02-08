https://ria.ru/20230208/dyukana-1850511898.html
"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена
"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена - РИА Новости, 08.02.2023
"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена
Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты.
2023-02-08T12:00
2023-02-08T12:00
2023-02-08T12:02
правда тела
подкаст
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"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена
Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты.
audio/mpeg
"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена
Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты.
audio/mpeg
Чем отличается диета Дюкана от кремлевской, в чем их неожиданное преимущество и какие этапы надо пройти худеющему - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:10 чем уникальна диета Дюкана3:23 все пройдет, диета – тоже4:30 атака и другие этапы5:30 кто придумал "курогрудь"7:50 главная проблема диеты8:30 как не отравиться белком9:33 где связь между водой и дисциплиной10:20 как худели на шесть кг за пять дней11:00 подходит ли диета – гадаем по утюгуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
12:00 08.02.2023 (обновлено: 12:02 08.02.2023)
"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена
Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты.
Чем отличается диета Дюкана от кремлевской, в чем их неожиданное преимущество и какие этапы надо пройти худеющему - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
2:10 чем уникальна диета Дюкана
3:23 все пройдет, диета – тоже
4:30 атака и другие этапы
5:30 кто придумал "курогрудь"
7:50 главная проблема диеты
8:30 как не отравиться белком
9:33 где связь между водой и дисциплиной
10:20 как худели на шесть кг за пять дней
11:00 подходит ли диета – гадаем по утюгу
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