https://ria.ru/20230208/dyukana-1850511898.html

"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена

"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена - РИА Новости, 08.02.2023

"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена

Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты.

2023-02-08T12:00

2023-02-08T12:00

2023-02-08T12:02

правда тела

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850511428_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_82a19bf030ce517ad41b67e8398085d0.png

"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты. audio/mpeg

"Правда тела". В чем смысл диеты Дюкана и кому она запрещена Наиболее популярной диета Дюкана была около 20 лет назад, но и сейчас ее продолжают использовать для снижения веса. Чем питаться, если по правилам из рациона исчезают сразу и жиры, и углеводы? Как такие эксперименты сказываются на организме, за счет чего срабатывает этот режим питания и как изобретение Дюкана повлияло на все остальные диеты. audio/mpeg

Чем отличается диета Дюкана от кремлевской, в чем их неожиданное преимущество и какие этапы надо пройти худеющему - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:10 чем уникальна диета Дюкана3:23 все пройдет, диета – тоже4:30 атака и другие этапы5:30 кто придумал "курогрудь"7:50 главная проблема диеты8:30 как не отравиться белком9:33 где связь между водой и дисциплиной10:20 как худели на шесть кг за пять дней11:00 подходит ли диета – гадаем по утюгуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио