https://ria.ru/20230208/dsnv-1850561809.html

МИД призвал США решить проблему с выводом носителей из засчета по ДСНВ

МИД призвал США решить проблему с выводом носителей из засчета по ДСНВ - РИА Новости, 08.02.2023

МИД призвал США решить проблему с выводом носителей из засчета по ДСНВ

США, прежде чем обвинять Россию в несоблюдении положений ДСНВ, следовало бы решить давнюю проблему, которая касается выводом Вашингтоном части носителей из... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:44

2023-02-08T14:44

2023-02-08T14:44

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

договор снв-3

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США, прежде чем обвинять Россию в несоблюдении положений ДСНВ, следовало бы решить давнюю проблему, которая касается выводом Вашингтоном части носителей из засчета по договору, говорится в заявлении МИД РФ "Прежде чем обвинять Российскую Федерацию в "несоблюдении" положений ДСНВ, США следовало бы разрешить многолетние проблемы с нелегитимным исключением американской стороной из засчета по Договору значительной части своих СНВ, которые Вашингтон объявил переоборудованными или переименовал их так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения. Это касается более 100 средств СНВ, что имеет крайне важное значение в контексте договора, в котором с точностью до единиц выверен баланс подобных вооружений", - говорится в заявлении МИД.

сша

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), договор снв-3