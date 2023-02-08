https://ria.ru/20230208/dsnv-1850550357.html

Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД

Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023

Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД

Москва считает в настоящий момент несвоевременным проводить сессию двусторонней консультативной комиссии с США по ДСНВ, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:13

2023-02-08T14:13

2023-02-08T14:17

россия

сша

вашингтон (штат)

договор снв-3

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва считает в настоящий момент несвоевременным проводить сессию двусторонней консультативной комиссии с США по ДСНВ, заявили в среду в МИД РФ. "Со всей определенностью заявляем, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые "позитивные знаки" или "шаги навстречу" по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными. Это относится, среди прочего, и к вопросам проведения сессий Двусторонней консультативной комиссии по данному Договору", - говорится в заявлении МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В российском дипведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен сделать выводы из сложившейся ситуации. "Российская сторона вновь подтверждает свою неизменную приверженность ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности. Призываем США осознать безальтернативность выстраивания отношений с нашей страной на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов. Из складывающейся ситуации в Вашингтоне должны сделать соответствующие практические выводы", - заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230208/dsnv-1850546721.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, вашингтон (штат), договор снв-3