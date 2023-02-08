14:13 08.02.2023 (обновлено: 14:17 08.02.2023)
Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД
В МИД считают несвоевременным проводить встречу консультативной комиссии с США по ДСНВ
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва считает в настоящий момент несвоевременным проводить сессию двусторонней консультативной комиссии с США по ДСНВ, заявили в среду в МИД РФ.
"Со всей определенностью заявляем, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые "позитивные знаки" или "шаги навстречу" по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными. Это относится, среди прочего, и к вопросам проведения сессий Двусторонней консультативной комиссии по данному Договору", - говорится в заявлении МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
В российском дипведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен сделать выводы из сложившейся ситуации.
"Российская сторона вновь подтверждает свою неизменную приверженность ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности. Призываем США осознать безальтернативность выстраивания отношений с нашей страной на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов. Из складывающейся ситуации в Вашингтоне должны сделать соответствующие практические выводы", - заявили в МИД РФ.