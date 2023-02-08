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Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023
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Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД
Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023
Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД
Москва считает в настоящий момент несвоевременным проводить сессию двусторонней консультативной комиссии с США по ДСНВ, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:13
2023-02-08T14:17
россия
сша
вашингтон (штат)
договор снв-3
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва считает в настоящий момент несвоевременным проводить сессию двусторонней консультативной комиссии с США по ДСНВ, заявили в среду в МИД РФ. "Со всей определенностью заявляем, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые "позитивные знаки" или "шаги навстречу" по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными. Это относится, среди прочего, и к вопросам проведения сессий Двусторонней консультативной комиссии по данному Договору", - говорится в заявлении МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В российском дипведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен сделать выводы из сложившейся ситуации. "Российская сторона вновь подтверждает свою неизменную приверженность ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности. Призываем США осознать безальтернативность выстраивания отношений с нашей страной на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов. Из складывающейся ситуации в Вашингтоне должны сделать соответствующие практические выводы", - заявили в МИД РФ.
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россия
сша
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россия, сша, вашингтон (штат), договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), Договор СНВ-3
14:13 08.02.2023 (обновлено: 14:17 08.02.2023)
 
Россия считает проведение встречи по ДСНВ несвоевременным, заявили в МИД

В МИД считают несвоевременным проводить встречу консультативной комиссии с США по ДСНВ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва считает в настоящий момент несвоевременным проводить сессию двусторонней консультативной комиссии с США по ДСНВ, заявили в среду в МИД РФ.
"Со всей определенностью заявляем, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную линию в отношении России и не откажется от политики наращивания угроз нашей национальной безопасности, любые "позитивные знаки" или "шаги навстречу" по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными, несвоевременными и неуместными. Это относится, среди прочего, и к вопросам проведения сессий Двусторонней консультативной комиссии по данному Договору", - говорится в заявлении МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
В российском дипведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен сделать выводы из сложившейся ситуации.
"Российская сторона вновь подтверждает свою неизменную приверженность ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности. Призываем США осознать безальтернативность выстраивания отношений с нашей страной на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов. Из складывающейся ситуации в Вашингтоне должны сделать соответствующие практические выводы", - заявили в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:02
МИД предостерег США от ядерного столкновения из-за ДСНВ
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Договор СНВ-3
 
 
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