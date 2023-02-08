https://ria.ru/20230208/draka-1850586662.html
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске
Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:48
2023-02-08T15:48
2023-02-08T15:48
челябинская область
челябинск
курчатовский район
алексей текслер
происшествия
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Минздрав региона пояснил, что после инцидента двое госпитализированы, состояние их стабильное. "Сотрудниками полиции была установлена квартира, в которой находились предполагаемые участники инцидента. В настоящее время все участники установлены, с ними работают сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников в школе Челябинска потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
https://ria.ru/20230207/rassledovanie-1850432695.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, челябинск, курчатовский район, алексей текслер, происшествия, россия
Челябинская область, Челябинск, Курчатовский район, Алексей Текслер, Происшествия, Россия
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске
В Челябинске нашли участников драки в школе, с ними работают правоохранительные органы