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Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023
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Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске
Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:48
2023-02-08T15:48
челябинская область
челябинск
курчатовский район
алексей текслер
происшествия
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Минздрав региона пояснил, что после инцидента двое госпитализированы, состояние их стабильное. "Сотрудниками полиции была установлена квартира, в которой находились предполагаемые участники инцидента. В настоящее время все участники установлены, с ними работают сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников в школе Челябинска потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
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челябинская область
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челябинская область, челябинск, курчатовский район, алексей текслер, происшествия, россия
Челябинская область, Челябинск, Курчатовский район, Алексей Текслер, Происшествия, Россия
15:48 08.02.2023
 
Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске

В Челябинске нашли участников драки в школе, с ними работают правоохранительные органы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Минздрав региона пояснил, что после инцидента двое госпитализированы, состояние их стабильное.
"Сотрудниками полиции была установлена квартира, в которой находились предполагаемые участники инцидента. В настоящее время все участники установлены, с ними работают сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников в школе Челябинска потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
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Челябинская областьЧелябинскКурчатовский районАлексей ТекслерПроисшествияРоссия
 
 
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