https://ria.ru/20230208/draka-1850586662.html

Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске

Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023

Полиция установила всех участников драки в школе в Челябинске

Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:48

2023-02-08T15:48

2023-02-08T15:48

челябинская область

челябинск

курчатовский район

алексей текслер

происшествия

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Полиция установила всех участников драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, с ними работают правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Минздрав региона пояснил, что после инцидента двое госпитализированы, состояние их стабильное. "Сотрудниками полиции была установлена квартира, в которой находились предполагаемые участники инцидента. В настоящее время все участники установлены, с ними работают сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников в школе Челябинска потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.

https://ria.ru/20230207/rassledovanie-1850432695.html

челябинская область

челябинск

курчатовский район

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинская область, челябинск, курчатовский район, алексей текслер, происшествия, россия