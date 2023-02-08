https://ria.ru/20230208/draka-1850555732.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске
Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске
Состояние двоих пострадавших, госпитализированных после драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, стабильное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:26
2023-02-08T14:26
2023-02-08T14:26
происшествия
челябинск
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Состояние двоих пострадавших, госпитализированных после драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
челябинск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, алексей текслер
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер
Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске
Минздрав: пострадавшие после драки у школы в Челябинске находятся в стабильном состоянии
ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Состояние двоих пострадавших, госпитализированных после драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
"На месте работала одна бригада скорой медицинской помощи. Два человека госпитализированы, состояние стабильное", - сказали в пресс-службе.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.