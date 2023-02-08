https://ria.ru/20230208/draka-1850555732.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске

Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске

Состояние двоих пострадавших, госпитализированных после драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, стабильное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:26

2023-02-08T14:26

2023-02-08T14:26

происшествия

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Состояние двоих пострадавших, госпитализированных после драки на территории образовательного учреждения в Челябинске, стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. По данным СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки старшеклассников потребовал дать оценку действиям охраны и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.

https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, алексей текслер