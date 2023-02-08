https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html

Появились подробности драки на территории школы в Челябинске

Появились подробности драки на территории школы в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023

Появились подробности драки на территории школы в Челябинске

Драка на бытовой почве произошла на территории школы в Челябинске между двумя группами старшеклассников, двое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:18

2023-02-08T13:18

2023-02-08T13:37

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Драка на бытовой почве произошла на территории школы в Челябинске между двумя группами старшеклассников, двое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Ранее выяснением обстоятельств драки в Курчатовском районе Челябинска, в которой, по данным СМИ, участвовали школьники с молотками, занялось ГУМВД России по региону, проверку начала прокуратура.По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают следователи-криминалисты.

https://ria.ru/20230207/ponozhovschina-1850310228.html

челябинск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовая драка подростков в школе Челябинска. Видео с камеры наблюдения Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства инцидента с подростками около школы, одному из участников потребовалась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее местные СМИ написали, что в драке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Был избит подросток, им занялись медики. 2023-02-08T13:18 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)