https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
Появились подробности драки на территории школы в Челябинске
Появились подробности драки на территории школы в Челябинске - РИА Новости, 08.02.2023
Появились подробности драки на территории школы в Челябинске
Драка на бытовой почве произошла на территории школы в Челябинске между двумя группами старшеклассников, двое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:18
2023-02-08T13:18
2023-02-08T13:37
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Драка на бытовой почве произошла на территории школы в Челябинске между двумя группами старшеклассников, двое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Ранее выяснением обстоятельств драки в Курчатовском районе Челябинска, в которой, по данным СМИ, участвовали школьники с молотками, занялось ГУМВД России по региону, проверку начала прокуратура.По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают следователи-криминалисты.
https://ria.ru/20230207/ponozhovschina-1850310228.html
челябинск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Массовая драка подростков в школе Челябинска. Видео с камеры наблюдения
Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства инцидента с подростками около школы, одному из участников потребовалась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее местные СМИ написали, что в драке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Был избит подросток, им занялись медики.
2023-02-08T13:18
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
13:18 08.02.2023 (обновлено: 13:37 08.02.2023)
Появились подробности драки на территории школы в Челябинске
СК: на территории школы в Челябинске подрались старшеклассники, два ученика пострадали