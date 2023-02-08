https://ria.ru/20230208/donetsk-1850683424.html

В центре Донецка работает ПВО

В центре Донецка работает ПВО - РИА Новости, 08.02.2023

В центре Донецка работает ПВО

Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:03

2023-02-08T22:03

2023-02-08T22:11

донецк

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Хлопки раздавались на протяжении 15 минут.Ранее украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Ленинский район в южной части Донецка, снаряд разорвался в непосредственной близости от общежития, повреждены также соседние дома, горит автомобильный транспорт. По отзывам очевидцев, пожарные расчеты до сих пор тушат пожар.

https://ria.ru/20230208/vsu-1850571052.html

донецк

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донецк, в мире