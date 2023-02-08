https://ria.ru/20230208/donetsk-1850683424.html
В центре Донецка работает ПВО
В центре Донецка работает ПВО - РИА Новости, 08.02.2023
В центре Донецка работает ПВО
Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:03
2023-02-08T22:03
2023-02-08T22:11
донецк
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Хлопки раздавались на протяжении 15 минут.Ранее украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Ленинский район в южной части Донецка, снаряд разорвался в непосредственной близости от общежития, повреждены также соседние дома, горит автомобильный транспорт. По отзывам очевидцев, пожарные расчеты до сих пор тушат пожар.
https://ria.ru/20230208/vsu-1850571052.html
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донецк, в мире
Донецк, Специальная военная операция на Украине, В мире
22:03 08.02.2023 (обновлено: 22:11 08.02.2023)
В центре Донецка работает ПВО
В центре Донецка работает ПВО