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В центре Донецка работает ПВО - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/donetsk-1850683424.html
В центре Донецка работает ПВО
В центре Донецка работает ПВО - РИА Новости, 08.02.2023
В центре Донецка работает ПВО
Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:03
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донецк
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Хлопки раздавались на протяжении 15 минут.Ранее украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Ленинский район в южной части Донецка, снаряд разорвался в непосредственной близости от общежития, повреждены также соседние дома, горит автомобильный транспорт. По отзывам очевидцев, пожарные расчеты до сих пор тушат пожар.
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донецк, в мире
Донецк, Специальная военная операция на Украине, В мире
22:03 08.02.2023 (обновлено: 22:11 08.02.2023)
 
В центре Донецка работает ПВО

В центре Донецка работает ПВО

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на Петровский район Донецка
Вид на Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Пять громких хлопков, предположительно, от работы противовоздушной обороны, раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Хлопки раздавались на протяжении 15 минут.
Ранее украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Ленинский район в южной части Донецка, снаряд разорвался в непосредственной близости от общежития, повреждены также соседние дома, горит автомобильный транспорт. По отзывам очевидцев, пожарные расчеты до сих пор тушат пожар.
Конашенков: ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ, два склада на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:04Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ мире
 
 
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