https://ria.ru/20230208/donetsk-1850652051.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.02.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 17.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:44
2023-02-08T18:44
2023-02-08T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов