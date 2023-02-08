https://ria.ru/20230208/donetsk-1850562287.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:46

2023-02-08T14:46

2023-02-08T14:47

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

в мире

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230208/lnr-1850536364.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, в мире, петровский район, нато