https://ria.ru/20230208/donetsk-1850562287.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:46
2023-02-08T14:46
2023-02-08T14:47
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
в мире
петровский район
нато
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230208/lnr-1850536364.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, В мире, Петровский район, НАТО
14:46 08.02.2023 (обновлено: 14:47 08.02.2023)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по трем районам Донецка девять снарядов за пять минут