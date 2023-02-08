https://ria.ru/20230208/donetsk-1850512416.html
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска утром в среду выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:01
2023-02-08T10:01
2023-02-08T12:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска утром в среду выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230208/donbass-1850480352.html
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донецк, донецкая народная республика, нато, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, СЦКК, Происшествия
10:01 08.02.2023 (обновлено: 12:02 08.02.2023)
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка