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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:34

2023-02-08T15:34

2023-02-08T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: произведено восемь выстрелов из танка; 14.00 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины