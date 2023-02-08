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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:34
2023-02-08T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: произведено восемь выстрелов из танка; 14.00 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:34 08.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Новобахмутовку из танка и артиллерии

© AP Photo / LibkosУкраинский танк в Донбассе
Украинский танк в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: произведено восемь выстрелов из танка; 14.00 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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