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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:34
2023-02-08T15:34
2023-02-08T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Новобахмутовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра и произвели восемь выстрелов из танка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: произведено восемь выстрелов из танка; 14.00 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Новобахмутовку из танка и артиллерии