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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Майорск в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 20 снарядов и мин калибрами 152 и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:09
2023-02-08T13:09
2023-02-08T13:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Майорск в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 20 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает в мск) — населенный пункт Правдовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 12:10 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 12.15 украинские войска выпустили четыре мины калибра 120 миллиметров по Майорску и в 12.20 – восемь мин указанного калибра по Новобахмутовке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
13:09 08.02.2023 (обновлено: 13:19 08.02.2023)
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Новобахмутовке и Майорску более 20 снарядов и мин