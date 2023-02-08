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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Майорск в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Майорск в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 20 снарядов и мин калибрами 152 и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:09

2023-02-08T13:09

2023-02-08T13:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Майорск в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 20 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает в мск) — населенный пункт Правдовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 12:10 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 12.15 украинские войска выпустили четыре мины калибра 120 миллиметров по Майорску и в 12.20 – восемь мин указанного калибра по Новобахмутовке.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия