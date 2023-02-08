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Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область

Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область - РИА Новости, 08.02.2023

Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область

Украинская сторона пытается забросить диверсантов в левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:07

2023-02-08T13:07

2023-02-08T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинская сторона пытается забросить диверсантов в левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "На левый берег (Днепра – ред.) пытаются прорваться ДРГ, которые рискуют своей жизнью и думают, что их ночью или днем не увидят. Очень плотное наблюдение за водной гладью, поэтому процент вероятности абсолютно низкий именно попадания ДРГ водным путем. Другими путями они попадают, но только не водным", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его словам, сейчас переправиться на левый берег Днепра практически невозможно. Речное сообщение остановлено, так как украинская сторона использует гражданский транспорт как прикрытие для переправки диверсантов. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849132075.html

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр