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Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке - РИА Новости, 08.02.2023
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Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке
Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке - РИА Новости, 08.02.2023
Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл новый детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:18
2023-02-08T15:57
новокузнецк
кемеровская область
донбасс
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл новый детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках рабочего визита в Новокузнецк Сергей Цивилев принял участие в открытии нового двухэтажного детского сада "Добрыня" в Новоильинском районе. Сад площадью 4200 квадратных метров построен по нацпроекту "Демография" и рассчитан на 190 мест, 40 из которых — ясельные", – говорится в сообщении. "Открытие этого дошкольного учреждения позволило на 100% обеспечить местами всех детей, проживающих в самом активно развивающемся и молодежном Новоильинском районе, включая малышей до 3 лет. Мы будем продолжать строительство детских садов в новых районах, которые нуждаются в социальной инфраструктуре. Это способствует повышению их привлекательности и для новоселов, и для бизнеса. Сегодня мы сдаем здесь первый детсад в этом году. До конца 2023 года откроются еще 5 современных садов, чтобы дети могли получать разноплановое дошкольное образование", — цитирует пресс-служба главу региона. Отмечается, что "Добрыня" — тематический детский сад с патриотическим уклоном, в нем дети будут получать знания о малой родине, культуре и традициях. Также здесь будут заниматься воспитанием у детей любви к Родине, гордости за ее великие достижения. Кроме того, по поручению губернатора в этом районе будет создана площадь, посвященная защитникам Донбасса. Во всех восьми группах детского сада есть мультимедийное оборудование с подключением к интернету для проведения виртуальных экскурсий, многоканальных телемостов с ребятами из других детских садов района, города и региона. В двух группах будут получать коррекционную помощь дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Для построения индивидуальных и групповых занятий кабинеты оснащены интерактивным оборудованием. Подчеркивается, что детский сад построен по проекту кузбасских специалистов, необычное архитектурное решение здания способствует наполнению групповых помещений естественным светом. Комнаты для занятий и спальни светлые, в уютной цветовой гамме. А хозяйственные и административные помещения расположены с теневой стороны. Также в учреждении соблюдены современные требования к антитеррористической и пожарной безопасности. По федеральной программе "Доступная среда" обеспечены условия для маломобильных групп населения. Помещения санитарного назначения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В здании работает пассажирский лифт, пандус оснащен подъемной платформой, имеется кнопка вызова помощника.
https://ria.ru/20230206/gres-1850028993.html
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новокузнецк, кемеровская область, донбасс, сергей цивилев
Новокузнецк, Кемеровская область, Донбасс, Сергей Цивилев
15:18 08.02.2023 (обновлено: 15:57 08.02.2023)
 
Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке

Губернатор Цивилев открыл новый детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл новый детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках рабочего визита в Новокузнецк Сергей Цивилев принял участие в открытии нового двухэтажного детского сада "Добрыня" в Новоильинском районе. Сад площадью 4200 квадратных метров построен по нацпроекту "Демография" и рассчитан на 190 мест, 40 из которых — ясельные", – говорится в сообщении.
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"Открытие этого дошкольного учреждения позволило на 100% обеспечить местами всех детей, проживающих в самом активно развивающемся и молодежном Новоильинском районе, включая малышей до 3 лет. Мы будем продолжать строительство детских садов в новых районах, которые нуждаются в социальной инфраструктуре. Это способствует повышению их привлекательности и для новоселов, и для бизнеса. Сегодня мы сдаем здесь первый детсад в этом году. До конца 2023 года откроются еще 5 современных садов, чтобы дети могли получать разноплановое дошкольное образование", — цитирует пресс-служба главу региона.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Отмечается, что "Добрыня" — тематический детский сад с патриотическим уклоном, в нем дети будут получать знания о малой родине, культуре и традициях. Также здесь будут заниматься воспитанием у детей любви к Родине, гордости за ее великие достижения. Кроме того, по поручению губернатора в этом районе будет создана площадь, посвященная защитникам Донбасса.
Во всех восьми группах детского сада есть мультимедийное оборудование с подключением к интернету для проведения виртуальных экскурсий, многоканальных телемостов с ребятами из других детских садов района, города и региона. В двух группах будут получать коррекционную помощь дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Для построения индивидуальных и групповых занятий кабинеты оснащены интерактивным оборудованием.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Подчеркивается, что детский сад построен по проекту кузбасских специалистов, необычное архитектурное решение здания способствует наполнению групповых помещений естественным светом. Комнаты для занятий и спальни светлые, в уютной цветовой гамме. А хозяйственные и административные помещения расположены с теневой стороны.
Также в учреждении соблюдены современные требования к антитеррористической и пожарной безопасности. По федеральной программе "Доступная среда" обеспечены условия для маломобильных групп населения. Помещения санитарного назначения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В здании работает пассажирский лифт, пандус оснащен подъемной платформой, имеется кнопка вызова помощника.
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НовокузнецкКемеровская областьДонбассСергей Цивилев
 
 
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