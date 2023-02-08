15:18 08.02.2023 (обновлено: 15:57 08.02.2023)
Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке
Губернатор Цивилев открыл новый детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл новый детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках рабочего визита в Новокузнецк Сергей Цивилев принял участие в открытии нового двухэтажного детского сада "Добрыня" в Новоильинском районе. Сад площадью 4200 квадратных метров построен по нацпроекту "Демография" и рассчитан на 190 мест, 40 из которых — ясельные", – говорится в сообщении.
"Открытие этого дошкольного учреждения позволило на 100% обеспечить местами всех детей, проживающих в самом активно развивающемся и молодежном Новоильинском районе, включая малышей до 3 лет. Мы будем продолжать строительство детских садов в новых районах, которые нуждаются в социальной инфраструктуре. Это способствует повышению их привлекательности и для новоселов, и для бизнеса. Сегодня мы сдаем здесь первый детсад в этом году. До конца 2023 года откроются еще 5 современных садов, чтобы дети могли получать разноплановое дошкольное образование", — цитирует пресс-служба главу региона.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Отмечается, что "Добрыня" — тематический детский сад с патриотическим уклоном, в нем дети будут получать знания о малой родине, культуре и традициях. Также здесь будут заниматься воспитанием у детей любви к Родине, гордости за ее великие достижения. Кроме того, по поручению губернатора в этом районе будет создана площадь, посвященная защитникам Донбасса.
Во всех восьми группах детского сада есть мультимедийное оборудование с подключением к интернету для проведения виртуальных экскурсий, многоканальных телемостов с ребятами из других детских садов района, города и региона. В двух группах будут получать коррекционную помощь дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Для построения индивидуальных и групповых занятий кабинеты оснащены интерактивным оборудованием.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Подчеркивается, что детский сад построен по проекту кузбасских специалистов, необычное архитектурное решение здания способствует наполнению групповых помещений естественным светом. Комнаты для занятий и спальни светлые, в уютной цветовой гамме. А хозяйственные и административные помещения расположены с теневой стороны.
Также в учреждении соблюдены современные требования к антитеррористической и пожарной безопасности. По федеральной программе "Доступная среда" обеспечены условия для маломобильных групп населения. Помещения санитарного назначения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В здании работает пассажирский лифт, пандус оснащен подъемной платформой, имеется кнопка вызова помощника.