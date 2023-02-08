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В Киеве приступили к демонтажу памятника Чкалову
В Киеве приступили к демонтажу памятника Чкалову - РИА Новости, 08.02.2023
В Киеве приступили к демонтажу памятника Чкалову
Памятник советскому летчику Валерию Чкалову начали демонтировать в Киеве, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:27
2023-02-08T12:27
2023-02-08T20:30
в мире
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валерий чкалов
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Памятник советскому летчику Валерию Чкалову начали демонтировать в Киеве, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Киеве начали демонтаж памятника Чкалову", - говорится в сообщении. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, киев, украина, россия, валерий чкалов, сергей лавров
В мире, Киев, Украина, Россия, Валерий Чкалов, Сергей Лавров
12:27 08.02.2023 (обновлено: 20:30 08.02.2023)
В Киеве приступили к демонтажу памятника Чкалову
В Киеве приступили к демонтажу памятника советскому летчику Чкалову