https://ria.ru/20230208/deeskalatsiya-1850681357.html

Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине

Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине

Швейцария готова содействовать деэскалации конфликта на Украине, если того пожелают стороны, заявила на заседании СБ ООН постпред страны при всемирной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:41

2023-02-08T21:41

2023-02-08T21:41

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ООН, 8 фев – РИА Новости. Швейцария готова содействовать деэскалации конфликта на Украине, если того пожелают стороны, заявила на заседании СБ ООН постпред страны при всемирной организации Паскаль Кристин Берисвиль. "Важно двигаться в направлении мирного, справедливого и надежного решения. Для достижения этого решения мы должны опираться на международное право и дипломатические средства. В этом отношении, если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию", - сказала Кристин Берисвиль. Она указала, что "нейтралитет Швейцарии не может ставиться под вопрос". Тем не менее она добавила, что "нейтралитета не может быть, когда нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН".

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швейцария, украина, оон