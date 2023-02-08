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Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/deeskalatsiya-1850681357.html
Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине
Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине
Швейцария готова содействовать деэскалации конфликта на Украине, если того пожелают стороны, заявила на заседании СБ ООН постпред страны при всемирной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:41
2023-02-08T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
оон
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ООН, 8 фев – РИА Новости. Швейцария готова содействовать деэскалации конфликта на Украине, если того пожелают стороны, заявила на заседании СБ ООН постпред страны при всемирной организации Паскаль Кристин Берисвиль. "Важно двигаться в направлении мирного, справедливого и надежного решения. Для достижения этого решения мы должны опираться на международное право и дипломатические средства. В этом отношении, если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию", - сказала Кристин Берисвиль. Она указала, что "нейтралитет Швейцарии не может ставиться под вопрос". Тем не менее она добавила, что "нейтралитета не может быть, когда нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, швейцария, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, ООН
21:41 08.02.2023
 
Швейцария заявила, что готова содействовать деэскалации на Украине

Постпред Швейцарии при ООН: страна готова содействовать деэскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женева. Архивное фото
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ООН, 8 фев – РИА Новости. Швейцария готова содействовать деэскалации конфликта на Украине, если того пожелают стороны, заявила на заседании СБ ООН постпред страны при всемирной организации Паскаль Кристин Берисвиль.
"Важно двигаться в направлении мирного, справедливого и надежного решения. Для достижения этого решения мы должны опираться на международное право и дипломатические средства. В этом отношении, если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию", - сказала Кристин Берисвиль.
Она указала, что "нейтралитет Швейцарии не может ставиться под вопрос". Тем не менее она добавила, что "нейтралитета не может быть, когда нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаООН
 
 
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