https://ria.ru/20230208/darvol-1850631549.html

Владелицу ювелирного бренда Darvol отправили под домашний арест

Владелицу ювелирного бренда Darvol отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.02.2023

Владелицу ювелирного бренда Darvol отправили под домашний арест

Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, обвиняемую в мошенничествах на 191 миллион... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:39

2023-02-08T17:39

2023-02-08T18:23

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, обвиняемую в мошенничествах на 191 миллион рублей, сообщается в телеграм-каналах московских судов общей юрисдикции и столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 37-летней женщины меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 апреля", - говорится в сообщении прокуратуры.Столичные суды уточняют, что такая мера пресечения выбрана "владелице ювелирного бренда Darvol Спиридоновой Д.А., обвиняемой в совершении девяти мошенничеств". По версии прокуратуры, женщине предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемая обманом получала от знакомых деньги под предлогом продажи драгоценностей и ювелирных изделий, но взятые на себя обязательства не выполняла, а деньги присваивала. "Предварительно, от действий обвиняемой пострадали восемь человек, общий ущерб превысил 191 миллион рублей", - говорится в релизе прокуратуры.По информации из открытых источников, ювелирный дом Darvol производит украшения по индивидуальному заказу. Самый дорогой товар в ассортименте компании - кольцо из белого золота за 90 тысяч долларов, следует из паблика бренда в соцсети "ВКонтакте". При этом сайт компании сейчас недоступен.Согласно сервису "Яндекс Карты", у бренда есть свой магазин в центре Москвы, но он больше не работает. В комментариях к описанию магазина встречаются и негативные отзывы. В частности, некоторые пользователи жалуются на задержки в производстве ювелирных украшений и отсутствие обратной связи от представителей магазина после возникших накладок.

https://ria.ru/20230204/magadan-1849694255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва