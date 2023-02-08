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Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны - РИА Новости, 08.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230208/covid-19-1850520568.html
Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны
Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны - РИА Новости, 08.02.2023
Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны
Циркулирующие в России варианты коронавируса, как правило, протекают в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:34
2023-02-08T13:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циркулирующие в России варианты коронавируса, как правило, протекают в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении. В настоящее время в России наблюдается возврат "стелс-омикрона" в виде рекомбинантных форм XBB, которые постепенно вытесняют доминирующий на протяжении многих месяцев вариант ВА.5, пояснили в пресс-службе. "Так, в Москве на XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами "Омикрона" BQ.1 и BA.2.75 ("Кентавр")", - отметили в ведомстве. Возврат и распространение измененного "стелс-омикрона" объясняется постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел им год назад, пояснили в пресс-службе. Кроме того, за год данный вариант вируса успел накопить достаточный объем мутаций, которые позволяют ему достаточно эффективно уклоняться от иммунной защиты, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:34 08.02.2023 (обновлено: 13:36 08.02.2023)
 
Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны

Роспотребнадзор: введение дополнительных противоэпидемических мер по COVID-19 не требуется

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе
Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циркулирующие в России варианты коронавируса, как правило, протекают в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении.
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В настоящее время в России наблюдается возврат "стелс-омикрона" в виде рекомбинантных форм XBB, которые постепенно вытесняют доминирующий на протяжении многих месяцев вариант ВА.5, пояснили в пресс-службе.
"Так, в Москве на XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами "Омикрона" BQ.1 и BA.2.75 ("Кентавр")", - отметили в ведомстве.
Возврат и распространение измененного "стелс-омикрона" объясняется постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел им год назад, пояснили в пресс-службе. Кроме того, за год данный вариант вируса успел накопить достаточный объем мутаций, которые позволяют ему достаточно эффективно уклоняться от иммунной защиты, добавили в Роспотребнадзоре.
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