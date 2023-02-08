https://ria.ru/20230208/covid-19-1850520568.html

Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны

Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны - РИА Новости, 08.02.2023

Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны

Циркулирующие в России варианты коронавируса, как правило, протекают в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:34

2023-02-08T12:34

2023-02-08T13:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циркулирующие в России варианты коронавируса, как правило, протекают в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении. В настоящее время в России наблюдается возврат "стелс-омикрона" в виде рекомбинантных форм XBB, которые постепенно вытесняют доминирующий на протяжении многих месяцев вариант ВА.5, пояснили в пресс-службе. "Так, в Москве на XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами "Омикрона" BQ.1 и BA.2.75 ("Кентавр")", - отметили в ведомстве. Возврат и распространение измененного "стелс-омикрона" объясняется постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел им год назад, пояснили в пресс-службе. Кроме того, за год данный вариант вируса успел накопить достаточный объем мутаций, которые позволяют ему достаточно эффективно уклоняться от иммунной защиты, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии