12:34 08.02.2023 (обновлено: 13:36 08.02.2023)
Роспотребнадзор считает, что дополнительные меры против COVID-19 не нужны
Роспотребнадзор: введение дополнительных противоэпидемических мер по COVID-19 не требуется
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе
Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике № 7 в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циркулирующие в России варианты коронавируса, как правило, протекают в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении.
В настоящее время в России наблюдается возврат "стелс-омикрона" в виде рекомбинантных форм XBB, которые постепенно вытесняют доминирующий на протяжении многих месяцев вариант ВА.5, пояснили в пресс-службе.
"Так, в Москве на XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами "Омикрона" BQ.1 и BA.2.75 ("Кентавр")", - отметили в ведомстве.
Возврат и распространение измененного "стелс-омикрона" объясняется постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел им год назад, пояснили в пресс-службе. Кроме того, за год данный вариант вируса успел накопить достаточный объем мутаций, которые позволяют ему достаточно эффективно уклоняться от иммунной защиты, добавили в Роспотребнадзоре.