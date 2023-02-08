https://ria.ru/20230208/bumaga-1850546275.html

Сервисы платформы "Мой экспорт" сэкономили экспортерам около 180 кг бумаги

Сервисы платформы "Мой экспорт" сэкономили экспортерам около 180 кг бумаги - РИА Новости, 08.02.2023

Сервисы платформы "Мой экспорт" сэкономили экспортерам около 180 кг бумаги

Цифровые сервисы платформы "Мой экспорт" по оформлению ветеринарного и фитосанитарного сертификатов сэкономили экспортерам около 180 килограммов бумаги,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:01

2023-02-08T14:01

2023-02-08T14:01

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Цифровые сервисы платформы "Мой экспорт" по оформлению ветеринарного и фитосанитарного сертификатов сэкономили экспортерам около 180 килограммов бумаги, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."За четыре месяца работы сервисы по запросу ветеринарного и фитосанитарного сертификатов на цифровой платформе "Мой экспорт" помогли предпринимателям сэкономить не менее 180 килограммов офисной бумаги (эквивалентно 35 тысяч 425 листам формата А4)", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что новые сервисы платформы "Мой экспорт" максимально переводят взаимодействие предпринимателя и государства в онлайн-формат. "Это заслуга совместной работы Россельхознадзора и Российского экспортного центра по цифровизации процессов оформления разрешительных документов", - сообщает центр.Экспортеру лишь необходимо подать онлайн-заявку на получение нужного разрешительного документа. Указанные в ней данные проверяются дистанционно. Внести корректировки или подать заявку на новый сертификат можно в несколько кликов, без дополнительного сбора данных или, тем более, бумаг. Сведения об оформленном сертификате сразу поступают в личный кабинет пользователя. Предпринимателю остается только получить бумажный документ - по нормам международного законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенные органы стран-импортеров принимают сертификаты только на бумаге.Она добавила, что "сервисы позволяют не только экономить время и деньги экспортеров, например на командировки сотрудников, подготовку и отправку документов, и саму бумагу, но и вносят вклад в охрану окружающей среды".Ветеринарный сертификат выдается на вывоз товаров животного происхождения, животных, кормов и кормовых добавок, удобрений, лекарств для ветеринарии.Фитосанитарный сертификат нужно оформлять при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и человека микроорганизмы. Разрешительные документы выдаются Россельхознадзором. На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат.Раньше необходимо было собирать бумажные документы и относить их лично в профильное ведомство или организацию либо сканировать. Для оформления ветеринарного сертификата на партию товара пакет документов насчитывал в среднем 55 листов, а для получения фитосанитарного – все 80. При этом, в случае отказа, например, из-за необходимости внести корректировки в данные, приходилось заново собирать документы и подавать новое заявление.Теперь на смену бумажным носителям пришли электронные заявки и система электронного взаимодействия между ведомствами. Однако, многие информационные системы, призванные снизить административные барьеры, все равно предполагают проверку документов и требуют при подаче онлайн-заявки приложить сканы полученных в ведомствах бумаг.Для того чтобы получить ветеринарный сертификат, предпринимателю нужно было не менее 10 раз посетить различные организации. Сейчас экспортеру требуется лишь подать одну онлайн-заявку, которая проверяется до восьми часов. При этом компании для документарной проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который он показывает на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.Что касается получения фитосанитарного сертификата, то раньше об ограничениях товара на экспорт предприниматель зачастую узнавал уже непосредственно во время получения отказа в выдаче сертификата. Таким образом, экспортер нес материальные и временные убытки.При онлайн-запросе фитосанитарного сертификата сразу проверяются ограничения на экспорт товара, и, следовательно, если эти ограничения есть, не нужно будет тратить ресурсы на оформление документа. Кроме того, в "цифре" можно обратиться за оформлением и реэкспортного сертификата для вывоза продукции, которая импортировалась ранее в Россию, а также за переоформлением ранее выданного с помощью платформы "Мой экспорт" сертификата без каких-либо дополнительных проверок. Срок проверки сведений для выдачи фитосертификата составит максимум два дня.При получении услуги работает принцип экстерриториальности. Не важно, где находится экспортер, он может обратиться за получением сертификата в любое удобное ему подразделение Россельхознадзора.

https://ria.ru/20230203/rets-1849504939.html

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

https://ria.ru/20221128/uslugi-1834696126.html

https://ria.ru/20230201/razreshenie-1848876536.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия