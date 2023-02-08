https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850497515.html

В Ярославской области благоустроят более 200 территорий

В Ярославской области благоустроят более 200 территорий - РИА Новости, 08.02.2023

В Ярославской области благоустроят более 200 территорий

Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:14

2023-02-08T11:14

2023-02-08T11:55

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Михаила Евраева. На совещании прозвучала информация, что в этом году участниками программы станут три городских округа, 11 городских и 34 сельских поселения. Запланированы благоустройство дворов и установка спортивно-игровых площадок. Также продолжится приведение в порядок объектов прошлого года, в частности, установка ограждений детских площадок и обустройство подходов к ним, озеленение. Суммарно на проведение работ предусмотрено более 630 миллионов рублей. "Более 200 объектов будут благоустроены по программе "Наши дворы" в 2023 году", - озвучили на совещании. По словам Михаила Евраева, необходимо по возможности укрупнять дворы, оформлять для жителей сразу нескольких домов большую, интересную и качественно благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. "При этом важно заранее проговаривать с жителями вопрос содержания и обслуживания таких площадок. Необходимо, чтобы люди понимали, сколько это будет стоить", - подчеркнул глава региона. По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгения Чуркина, первые три года площадки обслуживаются по гарантии, поэтому в случае выявления дефектов или недостатков ответственность за их устранение несет подрядчик.

https://ria.ru/20230202/prichal-1849367102.html

https://ria.ru/20230202/most-1849161421.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, михаил евраев