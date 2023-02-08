https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850497515.html
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий - РИА Новости, 08.02.2023
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий
Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:14
2023-02-08T11:14
2023-02-08T11:55
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Михаила Евраева. На совещании прозвучала информация, что в этом году участниками программы станут три городских округа, 11 городских и 34 сельских поселения. Запланированы благоустройство дворов и установка спортивно-игровых площадок. Также продолжится приведение в порядок объектов прошлого года, в частности, установка ограждений детских площадок и обустройство подходов к ним, озеленение. Суммарно на проведение работ предусмотрено более 630 миллионов рублей. "Более 200 объектов будут благоустроены по программе "Наши дворы" в 2023 году", - озвучили на совещании. По словам Михаила Евраева, необходимо по возможности укрупнять дворы, оформлять для жителей сразу нескольких домов большую, интересную и качественно благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. "При этом важно заранее проговаривать с жителями вопрос содержания и обслуживания таких площадок. Необходимо, чтобы люди понимали, сколько это будет стоить", - подчеркнул глава региона. По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгения Чуркина, первые три года площадки обслуживаются по гарантии, поэтому в случае выявления дефектов или недостатков ответственность за их устранение несет подрядчик.
https://ria.ru/20230202/prichal-1849367102.html
https://ria.ru/20230202/most-1849161421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
11:14 08.02.2023 (обновлено: 11:55 08.02.2023)
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий
Более 200 территорий благоустроят в Ярославской области в 2023 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости.
Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило
правительство региона.
Сообщается, что реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Михаила Евраева.
На совещании прозвучала информация, что в этом году участниками программы станут три городских округа, 11 городских и 34 сельских поселения. Запланированы благоустройство дворов и установка спортивно-игровых площадок. Также продолжится приведение в порядок объектов прошлого года, в частности, установка ограждений детских площадок и обустройство подходов к ним, озеленение. Суммарно на проведение работ предусмотрено более 630 миллионов рублей.
"Более 200 объектов будут благоустроены по программе "Наши дворы" в 2023 году", - озвучили на совещании.
По словам Михаила Евраева, необходимо по возможности укрупнять дворы, оформлять для жителей сразу нескольких домов большую, интересную и качественно благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. "При этом важно заранее проговаривать с жителями вопрос содержания и обслуживания таких площадок. Необходимо, чтобы люди понимали, сколько это будет стоить", - подчеркнул глава региона.
По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгения Чуркина, первые три года площадки обслуживаются по гарантии, поэтому в случае выявления дефектов или недостатков ответственность за их устранение несет подрядчик.