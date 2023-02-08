Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850497515.html
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий - РИА Новости, 08.02.2023
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий
Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:14
2023-02-08T11:55
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837409732_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3c397f33520668f478373fa738aba21f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Михаила Евраева. На совещании прозвучала информация, что в этом году участниками программы станут три городских округа, 11 городских и 34 сельских поселения. Запланированы благоустройство дворов и установка спортивно-игровых площадок. Также продолжится приведение в порядок объектов прошлого года, в частности, установка ограждений детских площадок и обустройство подходов к ним, озеленение. Суммарно на проведение работ предусмотрено более 630 миллионов рублей. "Более 200 объектов будут благоустроены по программе "Наши дворы" в 2023 году", - озвучили на совещании. По словам Михаила Евраева, необходимо по возможности укрупнять дворы, оформлять для жителей сразу нескольких домов большую, интересную и качественно благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. "При этом важно заранее проговаривать с жителями вопрос содержания и обслуживания таких площадок. Необходимо, чтобы люди понимали, сколько это будет стоить", - подчеркнул глава региона. По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгения Чуркина, первые три года площадки обслуживаются по гарантии, поэтому в случае выявления дефектов или недостатков ответственность за их устранение несет подрядчик.
https://ria.ru/20230202/prichal-1849367102.html
https://ria.ru/20230202/most-1849161421.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837409732_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_026c09d063ea9e3b98ef39234798454d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
11:14 08.02.2023 (обновлено: 11:55 08.02.2023)
 
В Ярославской области благоустроят более 200 территорий

Более 200 территорий благоустроят в Ярославской области в 2023 году

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Более 200 объектов будут благоустроены в Ярославской области в рамках губернаторской программы "Наши дворы" в 2023 году, сообщило правительство региона.
Сообщается, что реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" обсудили на оперативном совещании под руководством главы региона Михаила Евраева.
Вид на Воскресенский собор - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 19:51Ярославская область
Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области
На совещании прозвучала информация, что в этом году участниками программы станут три городских округа, 11 городских и 34 сельских поселения. Запланированы благоустройство дворов и установка спортивно-игровых площадок. Также продолжится приведение в порядок объектов прошлого года, в частности, установка ограждений детских площадок и обустройство подходов к ним, озеленение. Суммарно на проведение работ предусмотрено более 630 миллионов рублей.
"Более 200 объектов будут благоустроены по программе "Наши дворы" в 2023 году", - озвучили на совещании.
По словам Михаила Евраева, необходимо по возможности укрупнять дворы, оформлять для жителей сразу нескольких домов большую, интересную и качественно благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. "При этом важно заранее проговаривать с жителями вопрос содержания и обслуживания таких площадок. Необходимо, чтобы люди понимали, сколько это будет стоить", - подчеркнул глава региона.
По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгения Чуркина, первые три года площадки обслуживаются по гарантии, поэтому в случае выявления дефектов или недостатков ответственность за их устранение несет подрядчик.
Рыбинск - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 10:48Ярославская область
Евраев поручил завершить ремонт Волжского моста в Рыбинске к июню 2024 года
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала