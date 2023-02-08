https://ria.ru/20230208/belousov-1850543867.html
Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года
Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года - РИА Новости, 08.02.2023
Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года
Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:53
2023-02-08T13:53
2023-02-08T13:54
россия
экономика
андрей белоусов
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Таким образом первый вице-премьер прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ) об экономике РФ на 2023 год. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. "Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", - сказал Белоусов. "Я уже говорил, что мы уложимся в спад 1%, потому что первый квартал 2022 года был очень положительный, там еще есть статистический эффект - эффект высокой базы, но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики - и возможность выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть. Я сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось", - добавил он. По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%.
https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841678656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, андрей белоусов, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Андрей Белоусов, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
13:53 08.02.2023 (обновлено: 13:54 08.02.2023)
Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года
Вице-премьер Белоусов: есть возможности показать рост экономики России по итогам 2023 года
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Таким образом первый вице-премьер прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ
) об экономике РФ на 2023 год. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
"Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", - сказал Белоусов.
"Я уже говорил, что мы уложимся в спад 1%, потому что первый квартал 2022 года был очень положительный, там еще есть статистический эффект - эффект высокой базы, но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики - и возможность выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть. Я сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось", - добавил он.
По действующему прогнозу Минэкономразвития
в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%.