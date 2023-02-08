https://ria.ru/20230208/belousov-1850543867.html

Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года

Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года - РИА Новости, 08.02.2023

Белоусов заявил о возможностях показать рост экономики по итогам 2023 года

Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:53

2023-02-08T13:53

2023-02-08T13:54

россия

экономика

андрей белоусов

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Таким образом первый вице-премьер прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ) об экономике РФ на 2023 год. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. "Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", - сказал Белоусов. "Я уже говорил, что мы уложимся в спад 1%, потому что первый квартал 2022 года был очень положительный, там еще есть статистический эффект - эффект высокой базы, но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики - и возможность выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть. Я сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось", - добавил он. По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%.

https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841678656.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, андрей белоусов, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)