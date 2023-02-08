https://ria.ru/20230208/bayden-1850456136.html

Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом

Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом - РИА Новости, 08.02.2023

Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом

Ежегодное выступление президента Джо Байдена перед конгрессом не возымеет никакого реального эффекта, несмотря на попытки придать ей значимость в лояльных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T07:53

2023-02-08T07:53

2023-02-08T07:53

в мире

сша

украина

китай

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное выступление президента Джо Байдена перед конгрессом не возымеет никакого реального эффекта, несмотря на попытки придать ей значимость в лояльных Демократической партии средствах массовой информации, заявил РИА Новости историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон. По словам аналитика, "риторическое выступление, по всей видимости, было сильным лишь по стандартам самого Байдена". "Президент произносит речь так же, как собака стоит на задних лапах: дело не в том, что это делается хорошо, а в том, что это происходит вообще", - резюмировал собеседник агентства. Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.

https://ria.ru/20230208/populizm-1850456015.html

сша

украина

китай

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в мире, сша, украина, китай, джо байден, дональд трамп