https://ria.ru/20230208/bayden-1850456136.html
Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом
Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом - РИА Новости, 08.02.2023
Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом
Ежегодное выступление президента Джо Байдена перед конгрессом не возымеет никакого реального эффекта, несмотря на попытки придать ей значимость в лояльных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:53
2023-02-08T07:53
2023-02-08T07:53
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное выступление президента Джо Байдена перед конгрессом не возымеет никакого реального эффекта, несмотря на попытки придать ей значимость в лояльных Демократической партии средствах массовой информации, заявил РИА Новости историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон. По словам аналитика, "риторическое выступление, по всей видимости, было сильным лишь по стандартам самого Байдена". "Президент произносит речь так же, как собака стоит на задних лапах: дело не в том, что это делается хорошо, а в том, что это происходит вообще", - резюмировал собеседник агентства. Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
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в мире, сша, украина, китай, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп
Историк оценил возможный эффект речи Байдена перед конгрессом
Историк Хатчинсон: речь Байдена в конгрессе не возымеет эффекта, несмотря на шумиху в СМИ
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное выступление президента Джо Байдена перед конгрессом не возымеет никакого реального эффекта, несмотря на попытки придать ей значимость в лояльных Демократической партии средствах массовой информации, заявил РИА Новости историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон.
"Речь (президента) не будет иметь никакого эффекта, хотя чирлидеры в СМИ пытаются добиться того, чтобы он был. Даже по-настоящему хорошие речи (экс-президента США республиканца) Дональда Трампа не смогли сильно повлиять на ситуацию", - сказал Хатчинсон, комментируя выступление президента, которое транслировали все ведущие американские телеканалы.
По словам аналитика, "риторическое выступление, по всей видимости, было сильным лишь по стандартам самого Байдена". "Президент произносит речь так же, как собака стоит на задних лапах: дело не в том, что это делается хорошо, а в том, что это происходит вообще", - резюмировал собеседник агентства.
Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам страны. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины
и соперничество с Китаем
.