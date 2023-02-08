https://ria.ru/20230208/bayden-1850451588.html

США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден

США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023

США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Штаты за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве микрочипов - по РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:29

2023-02-08T06:29

2023-02-08T06:40

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Штаты за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве микрочипов - по словам главы государства, она сократилась с 40% до 10%.Вместе с тем, по его словам, за последние несколько десятилетий США "растеряли все свое преимущество", в результате чего производство чипов сократилось с 40% до 10%. "Мы все видели, что происходило во время пандемии (коронавируса), когда зарубежные заводы по производству чипов закрывались", - напомнил американский лидер.Летом минувшего года Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

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в мире, сша, америка, технологии, китай, джо байден