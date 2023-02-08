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США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023
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США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден
США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023
США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Штаты за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве микрочипов - по РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:29
2023-02-08T06:40
в мире
сша
америка
технологии
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Штаты за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве микрочипов - по словам главы государства, она сократилась с 40% до 10%.Вместе с тем, по его словам, за последние несколько десятилетий США "растеряли все свое преимущество", в результате чего производство чипов сократилось с 40% до 10%. "Мы все видели, что происходило во время пандемии (коронавируса), когда зарубежные заводы по производству чипов закрывались", - напомнил американский лидер.Летом минувшего года Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
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в мире, сша, америка, технологии, китай, джо байден
В мире, США, Америка, Технологии, Китай, Джо Байден
06:29 08.02.2023 (обновлено: 06:40 08.02.2023)
 
США растеряли свою долю в мировом производстве чипов, заявил Байден

Байден: США за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве чипов

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Штаты за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве микрочипов - по словам главы государства, она сократилась с 40% до 10%.
"Полупроводники, маленькие компьютерные чипы размером с отпечаток пальца, которые питают все - от мобильных телефонов до автомобилей, а также многое другое. Эти чипы были изобретены прямо здесь, в Америке. Раньше наша страна производила почти 40% от всех чипов в мире", - сказал Байден во вторник вечером.
Вместе с тем, по его словам, за последние несколько десятилетий США "растеряли все свое преимущество", в результате чего производство чипов сократилось с 40% до 10%. "Мы все видели, что происходило во время пандемии (коронавируса), когда зарубежные заводы по производству чипов закрывались", - напомнил американский лидер.
Летом минувшего года Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:34
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
 
В миреСШААмерикаТехнологииКитайДжо Байден
 
 
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