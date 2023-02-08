https://ria.ru/20230208/bayden-1850443086.html

Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу

Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу - РИА Новости, 08.02.2023

Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу

Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T02:38

2023-02-08T02:38

2023-02-08T02:57

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда.Кроме того, президент США заявит, что его экономический план работает, а коронавирус более не контролирует жизни американцев.Последний тезис циркулирует в большей части выступлений президента США.

https://ria.ru/20230207/bayden-1850429985.html

сша

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в мире, сша, джо байден