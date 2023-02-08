https://ria.ru/20230208/bayden-1850443086.html
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу - РИА Новости, 08.02.2023
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу
Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:38
2023-02-08T02:38
2023-02-08T02:57
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда.Кроме того, президент США заявит, что его экономический план работает, а коронавирус более не контролирует жизни американцев.Последний тезис циркулирует в большей части выступлений президента США.
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в мире, сша, джо байден
02:38 08.02.2023 (обновлено: 02:57 08.02.2023)
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу
Белый дом: Байден в обращении призовет республиканцев прекратить борьбу ради борьбы
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда.
"Моим друзьям республиканцам: если мы могли работать в прошлом конгрессе, нет причин не суметь работать в новом составе. Люди послали нам ясное сообщение. Борьба ради борьбы, власть ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут", - приводит Белый дом отрывки из предстоящего выступления Байдена.
Кроме того, президент США заявит, что его экономический план работает, а коронавирус более не контролирует жизни американцев.
"Мы единственная страна, которая выходит из кризисов сильнее, чем была в его начале. Это мы и делаем вновь", - заявит Байден.
Последний тезис циркулирует в большей части выступлений президента США.