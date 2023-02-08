Рейтинг@Mail.ru
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/bayden-1850443086.html
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу - РИА Новости, 08.02.2023
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу
Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:38
2023-02-08T02:57
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6ad5afae5a65fcfa3d4497bf4a352f.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда.Кроме того, президент США заявит, что его экономический план работает, а коронавирус более не контролирует жизни американцев.Последний тезис циркулирует в большей части выступлений президента США.
https://ria.ru/20230207/bayden-1850429985.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800183_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d9587958982fba1069a9699fe1ad44b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
02:38 08.02.2023 (обновлено: 02:57 08.02.2023)
 
Байден призовет республиканцев прекратить пустую борьбу

Белый дом: Байден в обращении призовет республиканцев прекратить борьбу ради борьбы

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу призовет республиканцев прекратить пустую борьбу, поскольку это путь в никуда.
"Моим друзьям республиканцам: если мы могли работать в прошлом конгрессе, нет причин не суметь работать в новом составе. Люди послали нам ясное сообщение. Борьба ради борьбы, власть ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут", - приводит Белый дом отрывки из предстоящего выступления Байдена.
Кроме того, президент США заявит, что его экономический план работает, а коронавирус более не контролирует жизни американцев.
"Мы единственная страна, которая выходит из кризисов сильнее, чем была в его начале. Это мы и делаем вновь", - заявит Байден.
Последний тезис циркулирует в большей части выступлений президента США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 22:48
Рейтинг Байдена приблизился к минимуму
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала