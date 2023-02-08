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Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/artilleristy-1850445955.html
Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день
Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день - РИА Новости, 08.02.2023
Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день
Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T04:05
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости. "Цель одна — не дать прорваться противнику на нашем направлении, он ведет себя агрессивно, пытается прорвать нашу оборону, найти слабые места. Но мы успешно отражаем атаки", — рассказал командир 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б".По его словам, приходится выезжать 15-20 раз в день с расходом три-пять снарядов на каждую цель. "Зависит от количества противника и как хорошо он оснащен, то есть идет ли с тяжелой техникой или просто пехота пытается прорвать рубежи", — добавил военнослужащий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия
украина
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Работа артиллеристов Западного военного округа в ходе спецоперации
Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости.
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
04:05 08.02.2023 (обновлено: 08:54 08.02.2023)
 
Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день

Артиллеристы ЗВО отражают атаки до 20 раз в день с расходом 3-5 снарядов на каждую цель

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости.
"Цель одна — не дать прорваться противнику на нашем направлении, он ведет себя агрессивно, пытается прорвать нашу оборону, найти слабые места. Но мы успешно отражаем атаки", — рассказал командир 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б".
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По его словам, приходится выезжать 15-20 раз в день с расходом три-пять снарядов на каждую цель.
"Зависит от количества противника и как хорошо он оснащен, то есть идет ли с тяжелой техникой или просто пехота пытается прорвать рубежи", — добавил военнослужащий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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