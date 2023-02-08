https://ria.ru/20230208/artilleristy-1850445955.html

Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день

Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день - РИА Новости, 08.02.2023

Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день

Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T04:05

2023-02-08T04:05

2023-02-08T08:54

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости. "Цель одна — не дать прорваться противнику на нашем направлении, он ведет себя агрессивно, пытается прорвать нашу оборону, найти слабые места. Но мы успешно отражаем атаки", — рассказал командир 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б".По его словам, приходится выезжать 15-20 раз в день с расходом три-пять снарядов на каждую цель. "Зависит от количества противника и как хорошо он оснащен, то есть идет ли с тяжелой техникой или просто пехота пытается прорвать рубежи", — добавил военнослужащий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html

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Работа артиллеристов Западного военного округа в ходе спецоперации Артиллеристы Западного военного округа ежедневно ведут огонь из гаубиц, чтобы сорвать атаки украинских сил, передает корреспондент РИА Новости. 2023-02-08T04:05 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, украина