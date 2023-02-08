https://ria.ru/20230208/armeniya-1850527528.html

В Ереване призвали изменить отношение народов Турции и Армении друг к другу

В Ереване призвали изменить отношение народов Турции и Армении друг к другу - РИА Новости, 08.02.2023

В Ереване призвали изменить отношение народов Турции и Армении друг к другу

Вице-спикер армянского парламента Акоб Аршакян, представляющий правящую фракцию "Гражданский договор", считает, что нужно изменить отношение друг к другу... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:58

2023-02-08T12:58

2023-02-08T12:58

в мире

турция

армения

анкара (провинция)

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ЕРЕВАН, 8 фев – РИА Новости. Вице-спикер армянского парламента Акоб Аршакян, представляющий правящую фракцию "Гражданский договор", считает, что нужно изменить отношение друг к другу народов Турции и Армении. Ранее МИД Армении сообщил о решении отправить спасательные группы в пострадавшие от землетрясения Сирию и Турцию. "Турция – наша соседняя страна, и если мы не будем управлять своими проблемами, ими будут управлять другие, исходя из своих интересов. Чтобы управлять этими проблемами, необходимо также изменить взаимное отношение друг к другу народов двух стран", - написал Аршакян в соцсетях. По его словам, некоторые политические силы в Армении пытаются играть на "эмоциях общества", используя решение армянских властей об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. "Этот гуманитарный шаг очень важен не только с точки зрения отношения турецкого общества, но и международного сообщества. Это устремленность к достойному разговору между двумя странами, где Армения выступает с позиций своих государственных интересов, - отметил Аршакян. Он добавил, что "в многочисленных противостояниях, конфликтах и войнах в мире стороны пытаются найти грани диалога, управлять конфликтами". Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230207/soglashenie-1850291207.html

https://ria.ru/20230207/karabakh-1850419798.html

https://ria.ru/20230106/aviaperevozki-1843294580.html

турция

армения

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, армения, анкара (провинция)