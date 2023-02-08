https://ria.ru/20230208/aleppo-1850561156.html
Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек
Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек - РИА Новости, 08.02.2023
Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек
Семь человек спасены из-под завалов в сирийском городе Алеппо в среду, спасательные работы завершены на большей части пострадавших в ходе землетрясения... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:41
2023-02-08T14:41
2023-02-08T14:41
в мире
сирия
алеппо
сильное землетрясение в турции и сирии
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КАИР, 8 фев - РИА Новости. Семь человек спасены из-под завалов в сирийском городе Алеппо в среду, спасательные работы завершены на большей части пострадавших в ходе землетрясения объектов, сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на замглавы администрации провинции Кумейта Асы аш-Шейха. "Семь человек извлечены из-под завалов в районе Эль-Машарика в Алеппо", - цитирует агентство заявление чиновника. По данным аш-Шейха, число жертв землетрясения в провинции Алеппо на данный момент составляет 390 человек, пострадали еще 750. Обрушилось не менее 54 зданий, поисково-спасательные работы завершены на 46 из них и продолжаются еще на 8 объектах, рассказал он. Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город был экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Алеппо, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек
Семь человек спасли из-под завалов в сирийском Алеппо
КАИР, 8 фев - РИА Новости. Семь человек спасены из-под завалов в сирийском городе Алеппо в среду, спасательные работы завершены на большей части пострадавших в ходе землетрясения объектов, сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на замглавы администрации провинции Кумейта Асы аш-Шейха.
"Семь человек извлечены из-под завалов в районе Эль-Машарика в Алеппо", - цитирует агентство заявление чиновника.
По данным аш-Шейха, число жертв землетрясения в провинции Алеппо на данный момент составляет 390 человек, пострадали еще 750. Обрушилось не менее 54 зданий, поисково-спасательные работы завершены на 46 из них и продолжаются еще на 8 объектах, рассказал он.
Алеппо - второй по величине город Сирии
. До начала сирийского конфликта город был экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек.