https://ria.ru/20230208/aleppo-1850561156.html

Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек

Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек - РИА Новости, 08.02.2023

Из-под завалов в Алеппо спасли семь человек

Семь человек спасены из-под завалов в сирийском городе Алеппо в среду, спасательные работы завершены на большей части пострадавших в ходе землетрясения... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:41

в мире

сирия

алеппо

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 8 фев - РИА Новости. Семь человек спасены из-под завалов в сирийском городе Алеппо в среду, спасательные работы завершены на большей части пострадавших в ходе землетрясения объектов, сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на замглавы администрации провинции Кумейта Асы аш-Шейха. "Семь человек извлечены из-под завалов в районе Эль-Машарика в Алеппо", - цитирует агентство заявление чиновника. По данным аш-Шейха, число жертв землетрясения в провинции Алеппо на данный момент составляет 390 человек, пострадали еще 750. Обрушилось не менее 54 зданий, поисково-спасательные работы завершены на 46 из них и продолжаются еще на 8 объектах, рассказал он. Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта город был экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html

сирия

алеппо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, алеппо, сильное землетрясение в турции и сирии