https://ria.ru/20230208/aktivy-1850623782.html

СМИ: страны Балтии и Польша потребовали восстановить Украину за счет России

СМИ: страны Балтии и Польша потребовали восстановить Украину за счет России - РИА Новости, 08.02.2023

СМИ: страны Балтии и Польша потребовали восстановить Украину за счет России

Польша и страны Балтии, как ожидается, намерены побуждать страны ЕС ускорить работу над использованием замороженных активов России для поддержки восстановления... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:16

2023-02-08T17:16

2023-02-08T17:16

россия

европа

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

украина

польша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Польша и страны Балтии, как ожидается, намерены побуждать страны ЕС ускорить работу над использованием замороженных активов России для поддержки восстановления Украины, сообщает европейский новостной портал EURACTIV со ссылкой на коллективное письмо, оказавшееся в распоряжении редакции. По мнению авторов письма, замороженные российские активы следует использовать, чтобы покрыть цену российской "агрессии" против Украины, включая поддержку внутренне перемещенных лиц, а также финансировать будущее восстановление Украины. "Этот ориентир должен лечь в основу законопроекта по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины, который должен быть составлен без промедления", - приводит портал отрывок из письма глав правительств Польши и прибалтийских стран. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230207/proekt-1850399214.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, украина, польша, латвия, литва, эстония