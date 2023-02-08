https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html
Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США
Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США - РИА Новости, 08.02.2023
Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США
После ухода Вооруженных сил США из Афганистана ситуация в стране не улучшилась, активизируются международные террористические организации, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:28
2023-02-08T19:28
2023-02-08T19:53
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МОСКВА,8 фев - РИА Новости. После ухода Вооруженных сил США из Афганистана ситуация в стране не улучшилась, активизируются международные террористические организации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности ряда стран по афганской проблематике.Он также отметил, что Москву беспокоят попытки региональных стран использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы расширять и создавать инфраструктуру под видом борьбы с терроризмом. "Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом эти страны как раз и не делают", - подчеркнул Путин.Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, афганистан, сша
19:28 08.02.2023 (обновлено: 19:53 08.02.2023)
Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США
Путин: после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза
МОСКВА,8 фев - РИА Новости. После ухода Вооруженных сил США из Афганистана ситуация в стране не улучшилась, активизируются международные террористические организации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности ряда стран по афганской проблематике.
"После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации включая "Аль-Каиду"* (запрещенная в РФ террористическая организация-ред.), которая наращивают свой потенциал, и все вы это хорошо знаете", - сказал Путин.
Он также отметил, что Москву беспокоят попытки региональных стран использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы расширять и создавать инфраструктуру под видом борьбы с терроризмом. "Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом эти страны как раз и не делают", - подчеркнул Путин.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
* Террористическая организация, запрещенная в России