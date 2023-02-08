https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США

Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США - РИА Новости, 08.02.2023

Путин связал усиление террористической угрозы в Афганистане с бегством США

После ухода Вооруженных сил США из Афганистана ситуация в стране не улучшилась, активизируются международные террористические организации, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:28

2023-02-08T19:28

2023-02-08T19:53

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МОСКВА,8 фев - РИА Новости. После ухода Вооруженных сил США из Афганистана ситуация в стране не улучшилась, активизируются международные террористические организации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности ряда стран по афганской проблематике.Он также отметил, что Москву беспокоят попытки региональных стран использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы расширять и создавать инфраструктуру под видом борьбы с терроризмом. "Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом эти страны как раз и не делают", - подчеркнул Путин.Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230208/putin-1850660488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, афганистан, сша