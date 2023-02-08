https://ria.ru/20230208/afgan-1850492593.html
Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике
Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике - РИА Новости, 08.02.2023
Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике и выразил надежду на участие в этом диалоге... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:56
2023-02-08T10:56
2023-02-08T10:56
россия
афганистан
николай патрушев
шос
одкб
снг
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике и выразил надежду на участие в этом диалоге афганских представителей. "С момента своего создания в 2018 году механизм многостороннего взаимодействия наших государств по Афганистану в полной мере доказал свою востребованность", - сказал Патрушев в среду в Москве на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. Проводимая работа способствует укреплению региональной безопасности и координации усилий наших государств по противодействию общим вызовам и угрозам, добавил он. "Рассчитываю, что практика проведения многосторонних встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике будет продолжена и в дальнейшем. Надеюсь также на подключение к деятельности нашего диалогового механизма афганских представителей, когда для этого будут созданы необходимые условия", - отметил Патрушев. Важно также наращивать совместные усилия и в рамках других международных диалоговых механизмов по афганской проблематике, подчеркнул он. "Особое место среди них занимает Московский формат. Развитие ситуации в Афганистане является неотъемлемой темой в ходе мероприятий по линии ШОС, ОДКБ и СНГ. Работа в данных форматах должна органично дополнять друг друга", - сказал секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849298255.html
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html
россия
афганистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афганистан, николай патрушев, шос, одкб, снг, москва, в мире, совет безопасности рф
Россия, Афганистан, Николай Патрушев, ШОС, ОДКБ, СНГ, Москва, В мире, Совет Безопасности РФ
Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике
Секретарь СБ Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике