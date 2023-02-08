https://ria.ru/20230208/afgan-1850492593.html

Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике

Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике - РИА Новости, 08.02.2023

Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике и выразил надежду на участие в этом диалоге... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:56

2023-02-08T10:56

2023-02-08T10:56

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике и выразил надежду на участие в этом диалоге афганских представителей. "С момента своего создания в 2018 году механизм многостороннего взаимодействия наших государств по Афганистану в полной мере доказал свою востребованность", - сказал Патрушев в среду в Москве на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. Проводимая работа способствует укреплению региональной безопасности и координации усилий наших государств по противодействию общим вызовам и угрозам, добавил он. "Рассчитываю, что практика проведения многосторонних встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике будет продолжена и в дальнейшем. Надеюсь также на подключение к деятельности нашего диалогового механизма афганских представителей, когда для этого будут созданы необходимые условия", - отметил Патрушев. Важно также наращивать совместные усилия и в рамках других международных диалоговых механизмов по афганской проблематике, подчеркнул он. "Особое место среди них занимает Московский формат. Развитие ситуации в Афганистане является неотъемлемой темой в ходе мероприятий по линии ШОС, ОДКБ и СНГ. Работа в данных форматах должна органично дополнять друг друга", - сказал секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849298255.html

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