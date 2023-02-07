https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850404941.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544 - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544, раненых - до 26725 человек, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:52

2023-02-07T19:52

2023-02-07T20:00

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544, раненых - до 26725 человек, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар."Согласно последним данным, погибли 4 тысячи 544 человека, раненых 26 тысяч 725", - отметил Татар журналистам.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган