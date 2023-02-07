https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850402398.html

В Турции выявили 135 аккаунтов, распространявших ложь о землетрясении

В Турции выявили 135 аккаунтов, распространявших ложь о землетрясении - РИА Новости, 07.02.2023

В Турции выявили 135 аккаунтов, распространявших ложь о землетрясении

Правоохранители Турции выявили 135 аккаунтов, распространявших дезинформацию о землетрясении, задержаны семь подозреваемых, один арестован, сообщил телеканал... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:39

2023-02-07T19:39

2023-02-07T19:39

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Правоохранители Турции выявили 135 аккаунтов, распространявших дезинформацию о землетрясении, задержаны семь подозреваемых, один арестован, сообщил телеканал TRT Haber. "Главное управление безопасности Турции сообщило, что в результате расследований было выявлено 135 аккаунтов, которые делали провокационные и ложные посты о землетрясении в социальных сетях, семь подозреваемых были задержаны, один из них арестован", - сообщил телеканал. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии