https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850329075.html
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму - РИА Новости, 07.02.2023
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму
Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:58
2023-02-07T15:58
2023-02-07T15:58
безопасность
российская академия наук
землетрясение в турции и сирии
турция
россия
республика крым
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. "Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", - заявил Горшков на пресс-конференции. Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850198989.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, российская академия наук, землетрясение в турции и сирии, турция, россия, республика крым
Безопасность, Российская академия наук, Землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Россия, Республика Крым
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму
Ученый РАН Горшков считает, что в Крыму возможно землетрясение, сравнимое с турецким