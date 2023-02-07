https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850329075.html

В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму

В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму - РИА Новости, 07.02.2023

В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму

Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:58

2023-02-07T15:58

2023-02-07T15:58

безопасность

российская академия наук

землетрясение в турции и сирии

турция

россия

республика крым

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. "Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", - заявил Горшков на пресс-конференции. Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850198989.html

турция

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, российская академия наук, землетрясение в турции и сирии, турция, россия, республика крым