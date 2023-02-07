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В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму - РИА Новости, 07.02.2023
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В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму - РИА Новости, 07.02.2023
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму
Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:58
2023-02-07T15:58
безопасность
российская академия наук
землетрясение в турции и сирии
турция
россия
республика крым
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. "Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", - заявил Горшков на пресс-конференции. Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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турция
россия
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безопасность, российская академия наук, землетрясение в турции и сирии, турция, россия, республика крым
Безопасность, Российская академия наук, Землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Россия, Республика Крым
15:58 07.02.2023
 
В РАН предупредили об опасности землетрясения в Крыму

Ученый РАН Горшков считает, что в Крыму возможно землетрясение, сравнимое с турецким

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВолны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле
Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", - заявил Горшков на пресс-конференции.
Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:13
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
 
БезопасностьРоссийская академия наукЗемлетрясение в Турции и СирииТурцияРоссияРеспублика Крым
 
 
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