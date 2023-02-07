https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850306210.html

В десяти пострадавших регионах Турции объявили чрезвычайное положение

В десяти пострадавших регионах Турции объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 07.02.2023

В десяти пострадавших регионах Турции объявили чрезвычайное положение

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях, затронутых землетрясением. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:00

2023-02-07T15:00

2023-02-07T15:29

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях, затронутых землетрясением."Мы быстро завершим президентский и парламентский процессы, касающиеся решения о чрезвычайном положении, которое продлится 3 месяца и охватит 10 пострадавших от землетрясения провинций", - сообщил Эрдоган в своем обращении к народу во вторник.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган