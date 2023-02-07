https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850301278.html

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549 человек

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549 человек - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549 человек

Число погибших при мощном землетрясении в Турции достигло 3549 человек, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу. В Сирии, по оценкам Красного РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:51

2023-02-07T14:51

2023-02-07T16:27

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции достигло 3549 человек, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу. В Сирии, по оценкам Красного Креста, погибли не менее полутора тысяч человек."У нас 3549 погибших и 22 168 раненых. Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день более восьми тысяч наших граждан были спасены живыми из-под завалов", — сказал Эрдоган.Он подчеркнул, что стихийное бедствие коснулось десяти провинций, в которых проживают порядка 13 миллионов человек.Он объявил о введении в пострадавших регионах режима чрезвычайного положения сроком на три месяца.По словам президента, в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 53 тысяч человек, причем их число постоянно увеличивается за счет команд из Турции и из-за рубежа.Пострадавшим уже отправили 54 тысячи палаток, 102 тысячи матрасов, другие предметы первой необходимости. Всего власти выделили на ликвидацию последствий землетрясения 100 миллиардов лир — более 5,3 миллиарда долларов, рассказал глава государства. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш накануне рано утром. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и на территории России, в Сочи.Серьезно пострадали также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным Минздрава Сирии, там погибли 812 человек, пострадали 1449. А Международная федерация Красного Креста оценила число жертв в более чем 1,5 тысячи человек, пострадавших — в 3,5 тысячи.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-07T14:51 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган