https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850300199.html

Эрдоган рассказал о поисково-спасательных работах после землетрясения

Эрдоган рассказал о поисково-спасательных работах после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Эрдоган рассказал о поисково-спасательных работах после землетрясения

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что заявил, что поисково-спасательные операции после землетрясения в стране идут быстрыми темпами. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:47

2023-02-07T14:47

2023-02-07T15:03

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что заявил, что поисково-спасательные операции после землетрясения в стране идут быстрыми темпами."Несмотря на сложности, мы быстрыми темпами продолжаем поисково-спасательные операции, используя все средства нашего государства и при поддержке наших граждан и добровольцев", - сказал Эрдоган в своем обращении к общественности во вторник.

турция

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2023

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турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире