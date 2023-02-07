https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850278007.html

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, выяснили ученые

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, выяснили ученые - РИА Новости, 07.02.2023

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, выяснили ученые

Землетрясение на юго-востоке Турции привело к геологическому сдвигу Аравийской плиты, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:53

2023-02-07T13:53

2023-02-07T15:38

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

ливан

сильное землетрясение в турции и сирии

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РИМ, 7 фев — РИА Новости. Землетрясение на юго-востоке Турции привело к геологическому сдвигу Аравийской плиты, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.По его словам, она сдвинулась примерно на три метра к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите.Ученый сравнил случившееся с ситуацией, при которой Турция сдвинулись бы на юго-запад.Дольони добавил, что все произошло за несколько десятков секунд. Общая величина разлома — как минимум 150 километров.Накануне утром в провинции Кахраманмараш и произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число погибших в стране выросло до 3549, раненых — до 22 тысяч.

https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html

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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, ливан, сильное землетрясение в турции и сирии