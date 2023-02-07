https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850224007.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432 - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432

Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек, в Сирии их более 800, заявляют местные власти. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:40

2023-02-07T11:40

2023-02-07T14:21

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек, в Сирии их более 800, заявляют местные власти. "Число жертв возросло до 3432 человек, 21 103 получили ранения", — сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.Ранее сообщалось о 3419 погибших и 20 534 пострадавших.По словам Октая, в общей сложности обрушились 5775 зданий. Из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч человек.Спасательные работы продолжаются, в них участвуют свыше 12 тысяч человек, добавил вице-президент. Сейчас Турции помогают 14 стран, но погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы, отметил он.Среди погибших есть как минимум один россиянин. Кто он и откуда, пока выясняется.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш накануне рано утром. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Газиантеп. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По последним данным Минздрава Сирии, там погибли 812 человек, пострадали 1449.Международная федерация Красного Креста оценила число жертв в более чем 1500 человек.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-07T11:40 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, сильное землетрясение в турции и сирии