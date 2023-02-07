Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек, в Сирии их более 800, заявляют местные власти. "Число жертв возросло до 3432 человек, 21 103 получили ранения", — сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.Ранее сообщалось о 3419 погибших и 20 534 пострадавших.По словам Октая, в общей сложности обрушились 5775 зданий. Из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч человек.Спасательные работы продолжаются, в них участвуют свыше 12 тысяч человек, добавил вице-президент. Сейчас Турции помогают 14 стран, но погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы, отметил он.Среди погибших есть как минимум один россиянин. Кто он и откуда, пока выясняется.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш накануне рано утром. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Газиантеп. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По последним данным Минздрава Сирии, там погибли 812 человек, пострадали 1449.Международная федерация Красного Креста оценила число жертв в более чем 1500 человек.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек, в Сирии их более 800, заявляют местные власти.
"Число жертв возросло до 3432 человек, 21 103 получили ранения", — сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.
Ранее сообщалось о 3419 погибших и 20 534 пострадавших.
По словам Октая, в общей сложности обрушились 5775 зданий. Из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч человек.
Спасательные работы продолжаются, в них участвуют свыше 12 тысяч человек, добавил вице-президент. Сейчас Турции помогают 14 стран, но погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы, отметил он.
Среди погибших есть как минимум один россиянин. Кто он и откуда, пока выясняется.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш накануне рано утром. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Газиантеп. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.
Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По последним данным Минздрава Сирии, там погибли 812 человек, пострадали 1449.
Международная федерация Красного Креста оценила число жертв в более чем 1500 человек.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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