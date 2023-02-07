https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850208343.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 07.02.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:45

2023-02-07T10:45

2023-02-07T14:07

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о магнитуде в 5,4, позднее она была увеличена.Землетрясение зафиксировано в 07.11 по времени UTC (10.11 мск) в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.Как сообщается на сайте EMSC, за землетрясением последовали еще два афтершока магнитудой 4,2 и 3,3.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии