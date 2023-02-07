https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850191675.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека

Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,3 тысячи человек, заявил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:40

2023-02-07T09:40

2023-02-07T10:25

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850094365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6e5bc8f300d3679492864c20e245912.jpg

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,3 тысячи человек, заявил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар."На данный момент у нас 3381 жертва, 20 436 раненых", — сказал он журналистам.По его словам, в общей сложности обрушились 5575 зданий.Ранее сообщалось о 2921 погибшем и почти 16 тысячах пострадавших. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш накануне рано утром. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Газиантеп.Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали 1430.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-07T09:40 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии