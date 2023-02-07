Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,3 тысячи человек, заявил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар."На данный момент у нас 3381 жертва, 20 436 раненых", — сказал он журналистам.По его словам, в общей сложности обрушились 5575 зданий.Ранее сообщалось о 2921 погибшем и почти 16 тысячах пострадавших. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш накануне рано утром. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Газиантеп.Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали 1430.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр
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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 3,3 тысячи человек, заявил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
"На данный момент у нас 3381 жертва, 20 436 раненых", — сказал он журналистам.
По его словам, в общей сложности обрушились 5575 зданий.
Ранее сообщалось о 2921 погибшем и почти 16 тысячах пострадавших. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш накануне рано утром. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Газиантеп.
Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали 1430.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
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