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Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток - РИА Новости, 07.02.2023
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Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток
Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток - РИА Новости, 07.02.2023
Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток
Сильнейшее землетрясение объединило Турцию и Сирию — в обеих странах огромные разрушения, тысячи погибших. Турция пострадала сильнее, но Сирия и так была... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:00
2023-02-07T08:03
авторы
землетрясение в турции и сирии
турция
сирия
кемаль кылычдароглу
россия
нато
реджеп тайип эрдоган
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Сильнейшее землетрясение объединило Турцию и Сирию — в обеих странах огромные разрушения, тысячи погибших. Турция пострадала сильнее, но Сирия и так была разрушена десятилетием гражданской войны, поэтому кадры обвалившихся в понедельник домов в Алеппо сразу напоминают о последствиях боевых действий. Две соседние страны сейчас стали жертвами стихийного бедствия, эпицентр которого был в Турции, а до этого обе они пострадали от бедствия рукотворного, эпицентр которого был в Сирии.Турки и сирийцы имеют друг к другу множество претензий: сирийские власти обвиняют турецкие в агрессии, финансировании и обучении повстанцев, а также желании аннексировать северные районы арабской республики; Анкара же упрекает Дамаск в самом развязывании гражданской войны, из-за которой в Турции оказались миллионы беженцев и обострилась курдская проблема, угрожающая безопасности республики. Взаимные претензии давно уже завели ситуацию в тупик, но может ли землетрясение исправить то, что натворили люди? Может ли общая беда помочь найти выход из турецко-сирийского противостояния и сблизить два государства?Да, может, потому что Эрдоган и Асад и так уже были на пути к примирению. Раньше, до 2011 года, они называли друг друга братьями, а потом турецкий президент проклял сирийского как убийцу. Поддержка России и Ирана помогла Асаду выстоять, и изначально недовольная российским вмешательством Турция постепенно все больше смирялась с тем, что власть в Дамаске не сменится. Еще в прошлом году Эрдоган стал говорить о возможной встрече с Асадом — и теперь уже Сирия не торопится идти на примирение (подразумевающее и уступки) с более сильным соседом. Тем более что в середине мая в Турции пройдут выборы, а в Дамаске не хотят укреплять и так неплохие позиции Эрдогана.Россия более чем заинтересована в нормализации турецко-сирийских отношений — и делает все для этого. Если раньше контакты Анкары и Дамаска были непубличными и ограничивались уровнем спецслужб, то недавно в Москве уже прошли трехсторонние встречи на министерском уровне. Так что путь к встрече Асада и Эрдогана уже начат — и общая трагедия может приблизить, а не отдалить ее. Возможно, что в Дамаске уже не станут ждать турецкие выборы— как минимум телефонный разговор двух президентов можно провести и сейчас. Землетрясение ведь не подорвет, а, наоборот, укрепит позиции Эрдогана: эффект сплочения нации на фоне общей беды никто не отменял. Турецкий президент и так выиграл бы у объединенного кандидата оппозиции, которым, скорее всего, станет 74-летний лидер кемалистов, глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, но теперь проигравшие смогут объяснять его победу землетрясением.Турецкое отношение к Сирии порой сравнивают с отношением России к Украине, ведь нынешняя территория Сирии, наряду с другими арабскими землями, еще в начале XX века была в составе Османской империи. Но эта параллель совершенно некорректна, потому что турки и арабы — разные народы. Да, они связаны несколькими столетиями общего прошлого и религией, но воспринимают это прошлое они по-разному, да и в той же Сирии у власти шиитское меньшинство, а не сунниты, как в Турции. Обе страны многонациональны (а Сирия еще и многоконфессиональна), но Турция больше похожа на империю, в которой собственно тюркское происхождение человека имеет хотя и важное, но не определяющее значение. Разделяет оба государства и формально объединяющий их курдский вопрос: живущие по обе стороны границы курды всегда были проблемой и для Анкары, и для Дамаска. Так что сейчас Турция, по сути, претендует (неофициально) лишь на некоторые северные районы Сирии, населенные преимущественно родственными туркам туркоманами, и на то, чтобы приструнить ставших чересчур автономными сирийских курдов. Чем сильнее будет становиться власть Дамаска — в том числе и над контролируемой проамериканской частью курдов территорией, — тем важнее будет для обеих сторон восстановление отношений.Примирение Эрдогана и Асада не только было бы чрезвычайно важно для их стран, но и стало бы значимым подтверждением роста влияния России на Ближнем Востоке. Сирия давно уже ориентируется на Москву — этот процесс начался еще в 60-е, а в последнее десятилетие дошел до максимально возможного (хотя и вызванного чрезвычайными, то есть в любом случае временными обстоятельствами) уровня. Турция исторически считается соперником, а временами и врагом России, но сейчас, вопреки своей принадлежности к НАТО, занимает самостоятельную позицию как на мировой арене, так и в вопросе отношений с Россией. Укрепление российско-турецких отношений по самым разным направлениям выгодно обеим странам, но именно Сирия оставалась в последнее десятилетие главным камнем преткновения. Далеко не все в этой стране зависит от взаимопонимания и поиска компромисса между Россией, Турцией и Ираном: имеет место и серьезная американская игра, но несомненно, что возобновление личных контактов между Эрдоганом и Асадом окажет влияние не только на двусторонние отношения, но и на позиции России на всем большом Ближнем Востоке. Сирия и Турция всегда будут соседями, а Россия всегда будет рядом. Не в наших силах предотвратить стихийные природные трагедии, но в наших силах помочь поссорившимся соседям примириться.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850044305.html
https://ria.ru/20230110/erdogan-1843811415.html
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Петр Акопов
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авторы, землетрясение в турции и сирии, турция, сирия, кемаль кылычдароглу, россия, нато, реджеп тайип эрдоган, башар асад, анкара
Авторы, Землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Сирия, Кемаль Кылычдароглу, Россия, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Анкара
08:00 07.02.2023 (обновлено: 08:03 07.02.2023)
 

Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Сильнейшее землетрясение объединило Турцию и Сирию — в обеих странах огромные разрушения, тысячи погибших. Турция пострадала сильнее, но Сирия и так была разрушена десятилетием гражданской войны, поэтому кадры обвалившихся в понедельник домов в Алеппо сразу напоминают о последствиях боевых действий. Две соседние страны сейчас стали жертвами стихийного бедствия, эпицентр которого был в Турции, а до этого обе они пострадали от бедствия рукотворного, эпицентр которого был в Сирии.
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:53
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и СирииЧереда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
Турки и сирийцы имеют друг к другу множество претензий: сирийские власти обвиняют турецкие в агрессии, финансировании и обучении повстанцев, а также желании аннексировать северные районы арабской республики; Анкара же упрекает Дамаск в самом развязывании гражданской войны, из-за которой в Турции оказались миллионы беженцев и обострилась курдская проблема, угрожающая безопасности республики. Взаимные претензии давно уже завели ситуацию в тупик, но может ли землетрясение исправить то, что натворили люди? Может ли общая беда помочь найти выход из турецко-сирийского противостояния и сблизить два государства?
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
Да, может, потому что Эрдоган и Асад и так уже были на пути к примирению. Раньше, до 2011 года, они называли друг друга братьями, а потом турецкий президент проклял сирийского как убийцу. Поддержка России и Ирана помогла Асаду выстоять, и изначально недовольная российским вмешательством Турция постепенно все больше смирялась с тем, что власть в Дамаске не сменится. Еще в прошлом году Эрдоган стал говорить о возможной встрече с Асадом — и теперь уже Сирия не торопится идти на примирение (подразумевающее и уступки) с более сильным соседом. Тем более что в середине мая в Турции пройдут выборы, а в Дамаске не хотят укреплять и так неплохие позиции Эрдогана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 09:38
СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции
Россия более чем заинтересована в нормализации турецко-сирийских отношений — и делает все для этого. Если раньше контакты Анкары и Дамаска были непубличными и ограничивались уровнем спецслужб, то недавно в Москве уже прошли трехсторонние встречи на министерском уровне. Так что путь к встрече Асада и Эрдогана уже начат — и общая трагедия может приблизить, а не отдалить ее. Возможно, что в Дамаске уже не станут ждать турецкие выборы— как минимум телефонный разговор двух президентов можно провести и сейчас. Землетрясение ведь не подорвет, а, наоборот, укрепит позиции Эрдогана: эффект сплочения нации на фоне общей беды никто не отменял. Турецкий президент и так выиграл бы у объединенного кандидата оппозиции, которым, скорее всего, станет 74-летний лидер кемалистов, глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, но теперь проигравшие смогут объяснять его победу землетрясением.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 14:19
Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии
Турецкое отношение к Сирии порой сравнивают с отношением России к Украине, ведь нынешняя территория Сирии, наряду с другими арабскими землями, еще в начале XX века была в составе Османской империи. Но эта параллель совершенно некорректна, потому что турки и арабы — разные народы. Да, они связаны несколькими столетиями общего прошлого и религией, но воспринимают это прошлое они по-разному, да и в той же Сирии у власти шиитское меньшинство, а не сунниты, как в Турции. Обе страны многонациональны (а Сирия еще и многоконфессиональна), но Турция больше похожа на империю, в которой собственно тюркское происхождение человека имеет хотя и важное, но не определяющее значение. Разделяет оба государства и формально объединяющий их курдский вопрос: живущие по обе стороны границы курды всегда были проблемой и для Анкары, и для Дамаска. Так что сейчас Турция, по сути, претендует (неофициально) лишь на некоторые северные районы Сирии, населенные преимущественно родственными туркам туркоманами, и на то, чтобы приструнить ставших чересчур автономными сирийских курдов. Чем сильнее будет становиться власть Дамаска — в том числе и над контролируемой проамериканской частью курдов территорией, — тем важнее будет для обеих сторон восстановление отношений.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 06:16
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока
Примирение Эрдогана и Асада не только было бы чрезвычайно важно для их стран, но и стало бы значимым подтверждением роста влияния России на Ближнем Востоке. Сирия давно уже ориентируется на Москву — этот процесс начался еще в 60-е, а в последнее десятилетие дошел до максимально возможного (хотя и вызванного чрезвычайными, то есть в любом случае временными обстоятельствами) уровня. Турция исторически считается соперником, а временами и врагом России, но сейчас, вопреки своей принадлежности к НАТО, занимает самостоятельную позицию как на мировой арене, так и в вопросе отношений с Россией. Укрепление российско-турецких отношений по самым разным направлениям выгодно обеим странам, но именно Сирия оставалась в последнее десятилетие главным камнем преткновения. Далеко не все в этой стране зависит от взаимопонимания и поиска компромисса между Россией, Турцией и Ираном: имеет место и серьезная американская игра, но несомненно, что возобновление личных контактов между Эрдоганом и Асадом окажет влияние не только на двусторонние отношения, но и на позиции России на всем большом Ближнем Востоке. Сирия и Турция всегда будут соседями, а Россия всегда будет рядом. Не в наших силах предотвратить стихийные природные трагедии, но в наших силах помочь поссорившимся соседям примириться.
 
АвторыЗемлетрясение в Турции и СирииТурцияСирияКемаль КылычдароглуРоссияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадАнкара
 
 
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