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Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России - РИА Новости, 07.02.2023
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Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России
Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России - РИА Новости, 07.02.2023
Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России
Европа крайне зависима от российского топлива из-за своей слабости, заявил на конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T03:12
2023-02-07T03:12
цены на нефть
европа
украина
варшава
матеуш моравецкий
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европа крайне зависима от российского топлива из-за своей слабости, заявил на конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его словам, из-за своей слабости Европа "как наркоман" приходит за добавкой и соглашается на любые цены на топливо. Он также предположил, что ЕС стоит перед выбором — либо победа России и поражение Запада, либо "ренессанс западной культуры". Политик пояснил, что сейчас происходит борьба за установление нового мирового порядка.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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цены на нефть, европа, украина, варшава, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Европа, Украина, Варшава, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Санкции в отношении России
03:12 07.02.2023
 
Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России

Премьер Польши Моравецкий назвал ЕС наркоманом, зависящим от российского газа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европа крайне зависима от российского топлива из-за своей слабости, заявил на конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами", — заявил премьер.
По его словам, из-за своей слабости Европа "как наркоман" приходит за добавкой и соглашается на любые цены на топливо.
Он также предположил, что ЕС стоит перед выбором — либо победа России и поражение Запада, либо "ренессанс западной культуры". Политик пояснил, что сейчас происходит борьба за установление нового мирового порядка.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 13:49
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
 
Цены на нефтьЕвропаУкраинаВаршаваМатеуш МоравецкийЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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