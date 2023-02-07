https://ria.ru/20230207/zavisimost-1850167863.html

Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России

Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России - РИА Новости, 07.02.2023

Моравецкий назвал ЕС "наркоманом", зависящим от России

Европа крайне зависима от российского топлива из-за своей слабости, заявил на конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:12

2023-02-07T03:12

2023-02-07T03:12

цены на нефть

европа

украина

варшава

матеуш моравецкий

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Европа крайне зависима от российского топлива из-за своей слабости, заявил на конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его словам, из-за своей слабости Европа "как наркоман" приходит за добавкой и соглашается на любые цены на топливо. Он также предположил, что ЕС стоит перед выбором — либо победа России и поражение Запада, либо "ренессанс западной культуры". Политик пояснил, что сейчас происходит борьба за установление нового мирового порядка.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

европа

украина

варшава

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цены на нефть, европа, украина, варшава, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции в отношении россии