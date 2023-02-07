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Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты
Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты - РИА Новости, 07.02.2023
Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты
Страха агрессии со стороны руководства или увольнения стал причиной нежелания 15 процентов россиян просить повышения зарплаты, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T03:33
2023-02-07T03:33
2023-02-07T06:24
общество
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страха агрессии со стороны руководства или увольнения стал причиной нежелания 15 процентов россиян просить повышения зарплаты, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики также отмечают, что часть компаний готова удерживать сотрудников, решивших уволиться, повышением зарплаты и даже может предложить больше, чем готовы платить в другой организации. Так удалось удержать на прежнем месте работы 21 процент сотрудников. А 58 процентов сообщили, что работодатели никогда не пытались удержать их таким способом. Исследование проводили в период с 23 января по 6 февраля среди практически двух тысяч работающих россиян в возрасте 25-55 лет.
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общество, россия
03:33 07.02.2023 (обновлено: 06:24 07.02.2023)
Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты
"Зарплаты.ру": почти каждый шестой россиянин не просит повышения зарплаты из-за страха
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страха агрессии со стороны руководства или увольнения стал причиной нежелания 15 процентов россиян просить повышения зарплаты, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Работники не просят повышения зарплаты у руководства потому что не видят в этом смысла (36 процентов), не умеют просить или стесняются (21 процент), боятся агрессии со стороны руководства и увольнения (15 процентов), видят, что сейчас сложности в компании (13 процентов) или неподходящий период (15 процентов). Те же, кто просит повышения зарплаты, делают это: раз в год — 21 процент, раз в полгода — семь процентов, остальные респонденты обращаются в зависимости от результатов и достижений", — выяснили специалисты.
Аналитики также отмечают, что часть компаний готова удерживать сотрудников, решивших уволиться, повышением зарплаты и даже может предложить больше, чем готовы платить в другой организации. Так удалось удержать на прежнем месте работы 21 процент сотрудников. А 58 процентов сообщили, что работодатели никогда не пытались удержать их таким способом.
"Сотрудники, которых работодатель пытался удержать от увольнения с помощью повышения зарплаты, работают в основном: в сфере финансов, услуг, промышленности, строительстве, юриспруденции, продаж, медицины и образования", — говорится в исследовании.
Исследование проводили в период с 23 января по 6 февраля среди практически двух тысяч работающих россиян в возрасте 25-55 лет.