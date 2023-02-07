https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html

Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты

Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты - РИА Новости, 07.02.2023

Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты

Страха агрессии со стороны руководства или увольнения стал причиной нежелания 15 процентов россиян просить повышения зарплаты, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:33

2023-02-07T03:33

2023-02-07T06:24

общество

россия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страха агрессии со стороны руководства или увольнения стал причиной нежелания 15 процентов россиян просить повышения зарплаты, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики также отмечают, что часть компаний готова удерживать сотрудников, решивших уволиться, повышением зарплаты и даже может предложить больше, чем готовы платить в другой организации. Так удалось удержать на прежнем месте работы 21 процент сотрудников. А 58 процентов сообщили, что работодатели никогда не пытались удержать их таким способом. Исследование проводили в период с 23 января по 6 февраля среди практически двух тысяч работающих россиян в возрасте 25-55 лет.

https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html

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